Corea del Norte critica al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por llamado a desnuclearización

Corea del Norte criticó el domingo (14.08.2022) al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, por sus “peligrosas palabras”, luego de que pidió una desnuclearización completa de Pyongyang, durante una visita a Seúl.

Guterres expresó en Corea del Sur su “claro compromiso” con la desnuclearización norcoreana, y la calificó como un “objetivo fundamental para traer paz, seguridad y estabilidad a toda la región”. Sus comentarios se dieron en momentos en que autoridades estadounidenses y surcoreanas advierten que el Norte se prepara para realizar lo que sería su séptima prueba nuclear.

I thank President Yoon Suk Yeol for his kind invitation and the rich discussions on non-proliferation, the denuclearization of the Korean Peninsula & climate action.

The Republic of Korea's strong commitments are a solid contribution to peace among nations & peace with nature. pic.twitter.com/MAAWQBzI6W

— António Guterres (@antonioguterres) August 12, 2022