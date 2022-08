No está Dani Alves: André Pierre Gignac da a conocer su ’11 ideal’ de la Liga MX

La Liga MX tiene muchas estrellas en la actualidad, siendo André Pierre Gignac una de las más conocidas dentro y fuera del territorio mexicano. Sin embargo, ahora el delantero de Tigres UANL se tomó un momento para jugar una partida de billar con el conocido comediante Franco Escamilla, y con Héctor Moreno.

En el programa ‘Tirando Bola’, conducido por el Escamilla, se le preguntó al crack de Francia por su 11 ideal de la Liga MX en donde tuvo que escoger a once colegas que hacen vida en los diferentes equipos dentro del actual Apertura 2022.

A lo largo de dicha entrevista, el francés fue revelando diferentes nombres para así conformar a su equipo, pero teniendo en cuenta que no podía elegirse ni él ni a su colega, Héctor Moreno.

Once ideal de André Pierre Gignac de la Liga MX

“Nahuel (portero), lateral derecho a Aquino no lo cambio para nada, tiene 11 pulmones. El lateral izquierdo el de Santos, Omar Campos”, dijo el delantero. Posteriormente, continúo con la zaga “De central ‘Cachorro’ y Reyes de Puebla, me gusta”, comentó.

“En el medio Carioca y Pizarro. También me gusta Chávez de Pachuca”, mencionó el delantero de Tigres que dejaba ver como su equipo tomaba forma mientras continuaba con su partida de pool.

“Arriba Julián Quiñones porque yo lo he visto crecer, es muy rápido y yo pienso que sí la mueve. De nueve Rogelio Furch porque son pívot, aunque me gusta lo que compró Rayados, son de los mejores delanteros de la liga, Berterame es muy rápido y de profundidad, Aguirre maneja muy bien su zurda. No sé, voy a decir Julián y Furch porque terminaron campeones los dos e hicieron buena mancuerna. En los lados Luis Quiñones, para mi es de muchos esfuerzos, muy desequilibrantes”, agregó Gignac.

Para finalizar, el francés eligió a su compatriota y compañero de equipo Florian Thauvin, “Voy a bancar a mi príncipe, a Florian Thauvin, porque la gente piensa que es fácil llegar a un país y hacerlo como gracias a Dios yo pude y no lo es. Aquí tienes juegos en altura, los pastos a veces son una vergüenza, el domingo a las 12:00 es una vergüenza para la liga porque no es para el espectáculo, sino para matar a los jugadores”.

