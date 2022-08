Qué ofrece Walmart Plus, el nuevo servicio de contenido por streaming

El mercado de entretenimiento por streaming podría tener un nuevo competidor en los próximos meses con la incorporación de Walmart Plus, un nuevo servicio de contenido online que pretende arrebatarle usuarios a Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus.

De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, Walmart se encuentra estudiando la posibilidad de crear su propia plataforma de streaming que permita expandir su actual servicio por suscripción llamado precisamente Walmart Plus y que por ahora solamente ofrece envíos gratuitos, y descuentos en gasolineras a cambio de una cuota mensual.

Por lo que se ha podido conocer la empresa de tienda por departamentos, sostuvo reuniones con algunos de los referentes de la industria como Disney, Comcast y Paramount para conocer más acerca de este modelo de negocio. Esto ha generado especulaciones acerca de una posible sociedad que pudiera desarrollarse en el futuro.

Esto abriría la posibilidad para que Walmart Plus pueda ofrecer una gran variedad de contenido de diferentes casas productoras bajo un mismo servicio que lleve su marca, lo que podría ser un negocio interesante. Entre las razones que podrían favorecer a una nueva plataforma que cuente con este tipo de contenido está el hecho de que, a diferencia de como ocurría hasta hacer tan solo unos años, donde un buen porcentaje del catálogo de producciones estaba en control de Netflix, ahora las producciones se encuentran fragmentadas en una gran cantidad de plataformas diferentes.

Como consecuencia de ello ahora los usuarios deben pagar por múltiples suscripciones para obtener la misma cantidad de contenido que recibían anteriormente con un solo pago mensual.

De concretarse la creación de su propia plataforma de streaming Walmart podría comenzar a ofrecer un servicio similar al que hasta ahora viene brindando Amazon a sus clientes, el cual integra tanto entrega de productos en línea hasta el hogar, como contenido de entretenimiento. El aspecto diferenciador es que contaría con películas y series de terceros lo que le facilitaría disponer de un catálogo amplio desde el primer minuto.

Actualmente la suscripción a Walmart Plus tiene un precio de venta al público de $98 dólares anuales, que de mantenerse sería sumamente competitivo con respecto al de otras plataformas de streaming.

