Antonio Banderas tiene en su hija Stella a su mejor ayudante y consejera teatral

El actor Antonio Banderas ejerció ayer domingo de anfitrión en la gran gala solidaria Starlite, el acto cumbre de un festival musical y cultural que dura prácticamente todo el verano y que llena de luz, color y glamour la siempre concurrida ciudad de Marbella.

El intérprete hizo acto de presencia en la cita con un favorecedor esmoquin blanco y, además de explicar la importancia de un evento que recauda fondos para causas sociales muy acuciantes, el astro de Hollywood también quiso deshacerse en halagos hacia su hija Stella del Carmen, quien trabaja estos días con su afamado padre como ayudante de dirección, en el marco de las producciones que se preparan estos días para la nueva temporada del malagueño Teatro del Soho, una de las muchas iniciativas tomadas por el artista en su ciudad natal.

Banderas ha destacado de su “niña” su criterio más que formado a la hora de asesorar y aconsejar a su progenitor en todo lo necesario, así como su constancia y esfuerzo diarios. “Es una niña, ahora ya una mujer, con mucha personalidad. Tiene una opinión muy clara sobre las cosas, también del mundo del espectáculo porque se ha criado ahí”, ha asegurado el exmarido de Melanie Griffith, madre de la joven de 25 años.

“Me sirve mucho tenerla al lado, no tanto por las labores que realiza en el teatro, que hace el trabajo de una segunda ayudante de dirección, más bien después. En el momento en que llegamos a casa, me comenta las cosas que ha visto y ahí sí me vale muchísimo su opinión”, ha añadido sobre las diferentes responsabilidades que se concentran en la labor de Stella del Carmen, de la que se desconoce cuánto tiempo más se quedará en España.

