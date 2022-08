Chiquis Rivera acomoda sus “boobies” mientras se arregla frente al espejo, usando un enterizo negro

Chiquis Rivera cuida hasta el más mínimo detalle en su look antes de subir al escenario, y ahora lo dejó ver en un video de Instagram. Luciendo una escultural figura al usar un enterizo negro lleno de transparencias, la cantante aparece frente al espejo, acomodando la prenda a la altura de su busto mientras una chica cepilla su cabello.

Durante su presentación en Phoenix Chiquis cantó y brindó con tequila, por lo que a su llegada al hotel decidió hacerse una preuaba para saber en qué condiciones se encontraba. Hizo un “4” parándose en un solo pie y finalmente dijo “no estoy bien”, pero con una actitud muy positiva.

Chiquis Rivera nunca olvida a sus seguidores, y en su cuenta de Instagram publicó un video que la muestra acudiendo a la fiesta de primera comunión de una pequeña fan que se llevó a cabo en Reno. La cantante repartió pastel, llevó de obsequio un muñeco de peluche y hasta cantó con la festejada el tema “Mi problema”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

