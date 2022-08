En plena calle, Chiquis Rivera mide sus niveles de alcohol haciendo un “4” y dice: “No estoy bien”

Los videos que Chiquis Rivera publica en Instagram siempre muestran lo que pasa antes y durante sus shows, pero el más reciente se centró en las horas posteriores a su presentación en Phoenix. A su llegada al hotel en el que se hospedó, la cantante se grabó en plena calle, diciendo: “Ok, acabamos de llegar de La Consentida y quiero ver si ando más o menos, ¿va?” Posteriormente se sostuvo en un pie haciendo un “4”, pero al notar ella misma que se tambaleaba, dijo “No estoy bien”. El mensaje que escribió junto al post fue: “Pues pa que me invitan…si ya saben cómo me pongo! 🤷🏼‍♀️🤪🍾”

En el show Chiquis lució su figura en un ajustado enterizo de color negro con abertura a la altura del busto (dejando ver que no llevaba sostén); tomó tequila, convivió con los asistentes y hasta movió su retaguardia mientras bailaba muy animada. “¡¡Fue grandioso!!! 🔥🤪🫣 Gracias por la invitación. Chicos de Phoenix, sí que pueden divertirse!” Los mejores momentos los compartió en otro clip.

Chiquis Rivera se muestra cada vez más en forma, y eso es debido a su disciplina en el ejercicio. De hecho, antes de su show acudió al gimnasio para ejercitarse en la bicicleta fija y dejó ver su abdomen plano: “Antes de subirme al avión, de ir a trabajar y echar party tengo que ir al gimnasio”. Al final de su rutina presumió los resultados. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

