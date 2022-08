Jugadores de Chivas de Guadalajara piden el respaldo de su afición y darán entrada libre en su partido contra Monterrey

Las Chivas de Guadalajara están en uno de los peores momentos en la temporada y como equipo en los últimos años. Luego del empate del Rebaño sagrado contra Atlas, los jugadores salieron a declarar y anunciaron que para sentir el respaldo de la afición los boletos para el partido contra Monterrey serán gratis.

El partido contra los Rayados de Monterrey será el próximo martes 23 de agosto en el Estadio Akron correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, donde hasta ahora no han podido sumar ninguna victoria en el campeonato.

Chivas 🇲🇽 tuvo un mal arranque en La Liga MX. De los 8 PJ, no ganó ninguno. Empató 6 y perdió 2. Suma 6 puntos y está anteúltimo. Ante esto, el equipo decidió que los hinchas tendrán ingreso gratis para el próximo encuentro, en agradecimiento a su apoyo. pic.twitter.com/Bpnzs3dyCT — VarskySports (@VarskySports) August 14, 2022

“Les pedimos que no nos abandonen porque hoy sentimos la diferencia, todo ese apoyo, hicimos todo para ganarlo, pero no nos está alcanzando, esa es la realidad. La siguiente taquilla es gratis, para que no nos abandonen, esa parte suya da un extra y nos motiva a dejar el alma en la cancha”, expresaron los jugadores en la rueda de prensa tras el empate 1-1 ante Atlas.

Chivas está en el penúltimo puesto de la tabla de la Liga MX con apenas 6 puntos en 8 jornadas, y 4 empates y una derrota en los últimos cinco partidos. El conjunto tapatío solo ha marcado 5 goles y ha recibido 7 en contra.

¡TABLA GENERAL APERTURA 2022! ⚽🇲🇽



🔘 Toluca se mantiene de líder con un partido más

🔘 América se mete en zona de repechaje

🔘 Pumas, Cruz Azul y Chivas fuera de los primeros 12 pic.twitter.com/JnXVrEezVK — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 15, 2022

“Hablando con la directiva, Ricardo y el cuerpo técnico, nos dimos cuenta que la afición se entregó, nos apoyó de forma increíble y creyó entre nosotros hasta el último minuto”, dijeron los jugadores.

El próximo partido del rebaño sagrado será como visitante ante el Necaxa el 19 de agosto. El Necaxa está en la quinta posición de la tabla con 12 unidades y además suman tres victorias en los últimos 5 partidos del equipo.

Lee también:

Futbolistas sin control: Tigres de la UANL es afectado por la agresividad e indisciplina de sus jugadores

Alexis Vega libra de responsabilidad a su técnico y culpa a sus compañeros por los malos resultados de Chivas: “Con Guardiola sería lo mismo” [Video]

“¿Qué se sentirá ganar?” Los memes del Clásico Tapatío tienen a Chivas como blanco de las burlas