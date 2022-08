Carlos Vela fue contundente y una vez más rechaza a la selección mexicana

Una de las mayores falencias de la selección mexicana ha estado en su ataque. El Tri ha pedido valiosos puntos por su ausencia de gol. A pesar de que se cuenta con grandes delanteros de la talla de Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y Santiago Giménez, siempre ha salido a relucir los posibles llamados de Chicharito Hernández y Carlos Vela, una dupla letal que no volverá a juntarse con la selección mexicana.

Luego de que se le cuestionara sobre una posible participación en el Mundial de Qatar 2022, Carlos Vela vuelve a rechazar rotundamente su participación con El Tri. El atacante de Los Ángeles FC considera desleal que se suba en estas circunstancias a las convocatorias de Gerardo Martino.

“No, es definitivo, y menos en este momento. Llegas al Mundial y hay gente que sufrió el proceso, que estuvo en las Eliminatorias ganándose un lugar para estar en Qatar. Sería, desde mi punto de vista, imperdonable, meterme ahora y decir ‘ahora sí como ya es el Mundial sí voy“, sentenció Carlos Vela en un entrevista con CNN.

Carlos Vela abandona por completo a El Tri

El Mundial de Qatar 2022 no será el único torneo al que no asistirá el “Bombardero”. El veterano atacante mexicano indicó que su tiempo de seleccionado azteca ya acabó y que luego de la Copa del Mundo su decisión se mantendrá.

“Creo que si no fui desde el principio, no voy a estar en este proceso, y no voy a estar ya en la selección (mexicana), así que no hay más por donde buscar“, concluyó.

Carlos Vela jugó hasta 72 partidos con la selección mexicana. Durante esa cantidad de encuentros el “Bombardero” marcó gol en 19 ocasiones.

