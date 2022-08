“Creemos que por ser México vamos a ganar”: Edson Álvarez cuestiona la soberbia de El Tri 

La selección mexicana es conocida como el gigante de Concacaf. En la espalda de El Tri muchas veces recae la responsabilidad de hacer grandes papeles en los Mundiales y representar a la confederación. Pero este rótulo e importancia lo ha afectado dentro de la región. Edson Álvarez considera que muchas veces México ha dejado escapar resultados por el exceso de confianza.

“Siento que México ante ese tipo de rivales, en los peores escenarios, es cuando sacamos los mejores resultados y cuando jugamos con equipos de “menor jerarquía” es dónde nos cuesta porque nos creemos superiores, porque creemos que por ser México vamos a ganar y con este tipo de rivales tomamos mucha responsabilidad y estamos enfocados en el partido”, sentenció Álvarez para TUDN.

Sin embargo, esta lógica no tendría porqué influir en el Mundial de Qatar 2022. La selección azteca se enfrentará a difíciles rivales como Argentina y Polonia, sin menospreciar a la selección de Arabia Saudita que se ganó su puesto en la Copa del Mundo.

Edson Álvarez puso a México en el mapa de Ámsterdam

El Ajax es el equipo más importante de Países Bajos. La llegada de Edson Álvarez al club le abrió las puertas a muchos de sus paisanos. El “Machín” es una de las grandes figuras del equipo que ahora voltea a ver a la Liga MX para reforzarse, como lo fue con el caso reciente de Jorge Sánchez.

“La tarea principal (del mexicano en Europa) es tratar de jugar, consolidarse, pero también pensar que es una oportunidad de la cual se abren muchas puertas. Antes de mí, no sé si vaya a sonar muy arrogante o lo que quieras, pero el Ajax no volteaba a ver mucho al futbolista mexicano, pero con mi llegada sabía que tenía esa responsabilidad“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by AFC Ajax (@afcajax)

