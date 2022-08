El Canelo Álvarez acusado por Gennady Golovkin de ingerir sustancias prohibidas y “hay resultados de laboratorio” que lo demuestran

Los días corren rápido y se acerca el esperado cierre de la trilogía entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady ‘GGG’ Golovkin. El pleito se sigue calentando conforme los protagonistas pasan por los micrófonos.

El mexicano desde el primer momento que se conoció del choque dejó saber que tenía problemas personales con el kazajo por en el pasado “hablar mierda” de él; por su parte, Golovkin se ha mantenido más al margen de encender el choque y sus declaraciones han sido más moderadas.

Pero saliendo de sus recientes posturas, el GGG emitió unas duras afirmaciones en contra del Canelo sobre los escándalos en los que éste se ha visto envuelto, primero por el dopping de 2018 y luego por la calidad de algunas de sus peleas.

“Hay algunas dudas de cómo alcanzó sus logros y lo que utilizó. No lo digo porque es algo con lo que salí ahorita, hay resultados de laboratorio” Gennady Golovkin

En entrevista para OC Counter Register, el pugilista de 40 años cuestionó los logros de Saúl Álvarez y sacó a relucir el problema por el Clembusterol que presuntamente ingirió por error, aunque el tapatío demostró cómo fue el consumo a través de una carne sin previo chequeo.

Debido a este problema, la segunda pelea entre ambos a realizarse a mediados de 2018 fue aplazada a finales de ese mismo año.

"El doctor dijo que había resultados de pruebas de agua (…) cuando le pregunté, dijo 'sí, creo que hizo trampa'. Si alguien en su equipo no le gustan mis palabras, pienso que es su problema", aseguró en tono desafiante un Golovkin que mantiene que la primera victoria del Canelo en esta trilogía estuvo ensuciada porque el mexicano usó sustancias prohibidas.

Mientras tanto, Saúl Álvarez sigue entrenando con mucha disciplina en su gimnasio de San Diego, para la disciplina de Eddy Reynoso que es considerado el mejor entrenador de boxeadores de la actualidad. También se le ha visto realizando movimientos de resistencia y cardiovascular en exteriores, específicamente a pie de calle.

