El “Matador” Luis Hernández no considera necesarios a Chicharito y Vela en el Tri: “No los extraño, se han ganado no estar”

Luis Hernández, el máximo anotador histórico de México en Copas del Mundo, una voz más que autorizada para hablar sobre el tema de la Selección Mexicana, dio su opinión sobre el momento que vive el combinado y la ausencia de dos grandes figuras: Chicharito Hernández y Carlos Vela.

Para el “Matador”, recordado por su característica melena y por los 4 goles que marcó en Francia 1998, la presencia, tanto del Chicharito como del Bombardero son completamente innecesarias.

“Yo no los extraño. Es algo que se han ganado, el no estar. Uno por haberse negado y el otro por temas que no se dicen, pero si no dices por qué, no eres un líder. Yo no los extraño, hay que hacer nuestro gasto con los que estemos”, dijo en entrevista para ESPN.

Vale recordar que Vela y Hernández jugaron juntos con la camiseta tricolor por última vez en el Mundial de Rusia 2018 y que, posteriormente, el primero rechazó al Tri antes de ser convocado, mientras que el segundo no ha sido llamado desde que Gerardo Martino tomó las riendas del equipo, presuntamente por indisciplinas cometidas en el pasado.

🚨Hilo🧵2/2



El "Matador" Hernández fue el primero en romper el record de goles en mundiales, empatado por Javier "Chicharito" Hernández en Rusia 2018.



😉 Te dejamos todos sus goles mundialistas 🇲🇽en YouTube Travesías Futboleras 👇🏼https://t.co/27VfQtlMJC pic.twitter.com/Y3YI7yQKGd — Travesías Futboleras FTB (@TravesiasF) July 23, 2022

A pesar de esto, Luis Hernández dijo que hay talento en la ofensiva mexicana, aunque reconoció que el momento que atraviesa la selección a la ofensiva es preocupante (han marcado solo 15 goles en los últimos 15 partidos), pero aseguró que lo que se necesita es motivación y combinar la experiencia con la juventud.

“Te diría que no (preocupa), pero estaría mintiendo, sí preocupa, pero se deben ocupar ellos. No solamente los delanteros, sino todo el equipo debe estar en buen ritmo futbolístico para que generen oportunidades”, dijo el exfutbolista, quien ahora es un astro del TikTok.

“No solamente (me enfocaría) en un nueve, cualquier jugador en la delantera. No me basaría en un centro delantero fijo, sino movilidad del Chucky, el mismo hijo del Chaco Giménez, ojalá y llegue también y por qué no darle esa oportunidad y que el día de mañana sea una estrella de la Selección Mexicana”, acotó.

“Jugadores como Jiménez, Chucky, Tecatito, los que probablemente vayan a estar en el Mundial, deben estar primero muy motivados, con ritmo de juego importante que les permita tener esa confianza para marcar goles”, finalizó el “Matador”. Luis Hernández no extraña a Chicharito y Vela en la Selección https://t.co/QJiC1qv7rn— Ricardo Cariño (@ricardocarino) August 16, 2022

