Galilea Montijo comparte su intensa rutina de ejercicio tras lujosas vacaciones en Turquía

Galilea Montijo dio mucho de qué hablar durante las últimas semanas debido a su escapada a un destino turístico despampanante, Turquía. No obstante, la famosa dio a conocer a sus seguidores que sus vacaciones llegaron a su fin y está lista para volver a su rutina.

Dicha rutina no solo incluye sus labores como presentadora en el programa matutino “Hoy”, sino las intensas jornadas de ejercicio a las que se somete para mantener la figura de infarto con la que cuenta a sus 49 años.

A través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo compartió un breve video en el que evidenció la ardua sesión de cardio que realizó en compañía de su hijo Mateo, de 9 años de edad.

Galilea Montijo vía Instagram. pic.twitter.com/enBkJWUGO3 — Miss News (@MissNews5) August 16, 2022

“Una no puede irse de vacaciones”, se escucha decir a la ex reina de belleza mientras su entrenador la motiva a seguir ejercitándose. En respuesta, la famosa asevera: “Pero si ni comí nada”, agregó para luego finalizar el video.

No pasó mucho tiempo antes de que el audiovisual fuera retomado por diversos usuarios en los que se aplaudió su disciplina para mantener buenos hábitos, incluso luego de vacacionar. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Además de dar de qué hablar por su rutina de ejercicio, Galilea Montijo causó revuelo entre el público que mañana a mañana sintoniza el programa “Hoy”, pues sus compañeros le dieron un cálido recibimiento tras su ausencia. “Qué pensaron, que no volvía”, cuestiona para luego recibir un fuerte abrazo del resto de su equipo. View this post on Instagram A post shared by HOY (@programahoy)

