Qué hacer ante una redada de ICE en tu trabajo

La semana pasada, la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue demandada por abusos durante una redada en una empacadora de carne en Mississippi, luego de que los inmigrantes y otras personas lograran documentar acciones irregulares.

La demanda colectiva de unos 100 inmigrantes acusa abusos a los derechos civiles de las personas y podría marcar una parteaguas en la forma en que ICE opera.

Mientras eso ocurre, la organización Make the Road New York lanzó una guía actualizada sobre las acciones de esa agencia migratoria y qué hace ante una redada en la casa, trabajo o un espacio público.

“Si trabaja en un lugar abierto al público, como un restaurante o lavado de autos, los agentes de ICE

pueden ingresar al espacio público de su lugar de trabajo cuando lo deseen (es decir, el área de espera o el vestíbulo)”, indica el manual.

Ahoa bien, los agentes no pueden ingresar a un espacio privado (no abierto al público) de tu lugar de trabajo, como la cocina o incluso detrás del mostrador.

Ingreso a espacio privado

– Pedir la orden judicial a los oficiales de ICE.

– Los agentes pueden ingresar con el consentimiento voluntario del empleador.

– Si tienes confianza con tu empleador puedes pedirle que no permita a los agentes ingresar sin orden judicial.

“Si ICE ingresa sin una orden judicial y el empleador no dio su consentimiento, esto podría ser impugnado más adelante en la corte”, recuerda la organización.

Cómo actuar

– Es importante mantener la calma: no correr ni resistirse al arresto.

– Expresa en voz alta: “No doy mi consentimiento para una búsqueda” y anima a otros a hacer lo mismo.

– Si los agentes de ICE intentan registrar la propiedad, las bolsas o los bolsillos de alguien en el lugar de

trabajo, esto podría ser impugnado más adelante en la corte, se indica.

Tres acciones clave

– No entregues voluntariamente a ICE ningún documento de identidad, especialmente un pasaporte extranjero, ya que esto puede usarse contra una persona que no es ciudadana en la corte.

– Documenta exactamente lo que sucedió tan pronto como sea seguro hacerlo. Es mejor si alguien toma fotos o videos.

– No proporciones ninguna información falsa a ICE, ya que una persona puede enfrentar cargos penales o civiles por el uso de documentos falsos, como tarjetas de seguro social.

En interrogatorio

En ocasiones los agentes de ICE no están seguros de a quién detener, si formalmente no estás arrestado puedes:

– Preguntar: “¿Puedo irme?”

– Si los agentes dicen que sí, retírate de inmediato.

– Si los agentes dicen que no, es importante que expreses: “Quiero permanecer en silencio y quiero hablar con un abogado de inmigración”.

– Ninguna persona debe responder preguntas sobre dónde nació, estado o antecedentes migratorios o penales.

– NUNCA firmes un documento entregado por los agentes sin que lo haya revisado un abogado migratorio.

Arma un plan

Es posible que los inmigrantes puedan prepararse ante una posible redada de ICE.

– Si es posible, habla con tus compañeros de trabajo e infórmales de sus derechos, especialmente de su derecho a permanecer en silencio si son cuestionados, indica el manual.

– Asegúrate de que todos sepan cómo reaccionar si ICE se presenta en el trabajo.

– Siempre porta contigo el teléfono de un abogado o familiar que pueda ayudarte.

Hay que recordar que la Corte Suprema detuvo las guías de prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Nacional, por lo que cualquier inmigrante indocumentado, sin récord criminal, podría ser detenido.