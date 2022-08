Sin sostén y con  playera clara, Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, impacta a sus seguidores

Una de las mujeres que sabe sacarle provecho a su figura, es sin duda Anastasiya Kvitko, conocida como la Kim Kardashian rusa, que recientemente compartió una fotografía donde sus enormes atributos, mostrando que no usa sostén al vestir una playera clara, que ha impactado a sus millones de seguidores en Instagram.

La modelo e influencer de 27 años, le encanta la naturaleza y compartió una serie de fotografías disfrutando de las montañas suizas.

A Anstasiya Kvitko le encanta disfrutar de la naturaleza

“Disfruto mirando la hermosa naturaleza aquí🍃 ¿qué es algo que disfrutas mirando?”, escribió la joven rusa en su cuenta de Instagram, donde tiene 12.3 millones de seguidores.

En la primera foto, aparece Anastasiya Kvitko, luciendo una playera clara, que deja ver que la modelo no usa sostén y resaltan sus enormes senos; su outfit informal lo completmentan una licras cortas de color gris.

En la siguiente foto, la rusa aparece de espaldas, presumiendo su retaguardia y diminuta cintura, mientras disfruta de la naturaleza.

Su larga cabellera rubia cae sobre su espalda.

Las imágenes llevan más de 241,000 millones de me gusta. La modelo rusa ha recibido diversos mensajes, halagando su belleza y sus pronunciadas curvas.

“Beautiful. I enjoy looking at you beautiful. I want someone, Best picture”, son algunos de los comentarios que recibió la influencer rusa.

De vacaciones por Europa

En otras imágenes que compartió la Kim Kardashian rusa luce sus curvas mientras pasea en un lago, luciendo un escotado vestido de color azul, que tiene también una gran abertura en el costado izquierdo, que deja ver sus torneadas piernas.

La imágenes han logrado más de 254,000 me gusta, lo que demuestra que sin duda la influencer es una de las grandes consentidas en Instagram, donde constantemente comparte fotos y videos de sus viajes, presumiendo su escultural anatomía.

Toda una celebridad en Instagram

Anastasiya Kvitko nació en Kaliningrado, pero su sueño de ser modelo la llevó a migrar a Estados Unidos, llegó a Miami, Florida, pero después para se cambió a Los Ángeles, California, para impulsar su carrera.

La rusa goza de gran popularidad en las redes sociales y ella sabe cómo consentir a sus millones de seguidores en Instagram, donde roba suspiros a más de uno.

También te puede interesar: