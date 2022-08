Crece polémica entre Israel y Palestina por uso del término Holocausto

La reciente declaración en Alemania del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, en la que acusó a Israel de cometer un “Holocausto” contra los palestinos, provocó la indignación del gobierno israelí. “Que Mahmud Abbas acuse a Israel de haber cometido ´50 Holocaustos´ mientras está en suelo alemán no sólo es una vergüenza moral, sino una mentira monstruosa”, escribió en Twitter el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid.

Mahmoud Abbas accusing Israel of having committed "50 Holocausts" while standing on German soil is not only a moral disgrace, but a monstrous lie.

Six million Jews were murdered in the Holocaust, including one and a half million Jewish children.

History will never forgive him.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 16, 2022