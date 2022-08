Dean Karnazes fue atacado y derribado por un coyote en plena carrera en California

El mítico corredor de ultramaratones, Dean Karnazes, fue sorprendido por un coyote que lo atacó y lo derribó mientras corría las 150 millas de Headlans, en Sausalito, California.

El atleta compartió esta experiencia, que sólo quedó en un susto, a través de un video que difundió en redes sociales.

“Me ha atacado un coyote, ha sido la primera vez. Me derribó; Estaba corriendo con bastones, afortunadamente, lo golpeé y se escapó”, explicó Dean, quien aparece en el clip con el rostro ensangrentado por el ataque y, pese a ello, decidió continuar con la carrera.

De acuerdo con la teoría del corredor, los ataques se deben a que la gente acostumbra alimentar a los coyotes, por lo que estos animales acechan a los seres humanos y, en este caso, el traía unas barritas energéticas para consumirlas durante la carrera, así que piensa que alcanzarlas era el objetivo del coyote, por lo que en una publicación posterior mandó un mensaje externando su opinión e invitando a la gente a que deje de hacerlo.

“Como he visto de primera mano, las personas (en su mayoría turistas) han estado alimentando a los coyotes salvajes en el área de Marin Headlands en California. Esto tiene que parar. Si ves a alguien alimentando a un coyote, por favor di algo. Los rangers locales están haciendo lo mejor que pueden, pero nosotros, los corredores de senderos, estamos en estas áreas más que nadie. Gracias. Es lo mejor para todos, incluidos los coyotes”, finalizó el atleta de carreras de ultra resistencia. View this post on Instagram A post shared by Dean Karnazes (@ultramarathon)

Vale recordar que esta no es la primera vez que el corredor, de 59 años, corre peligro, ya que anteriormente también fue atacado por un tiburón.

