“Es psicosis social”: Gobierno mexicano minimizó los actos de violencia del crimen organizado en varios estados

La reciente ola de violencia que azotó varias regiones de México fue calificada por muchos como actos terroristas, sin embargo, el Gobierno mexicano ha negado que hayan sido de esa índole, asegurando que fue producto del deseo de crear “psicosis social”.

El gabinete de Seguridad fue quien aseguró el hecho argumentando que las organizaciones criminales se están debilitando, razón por la que recurren a métodos de intimidación a la población.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, aseguró que el pasado fin de semana se realizaron 3,630 detenciones en todo el país y se vincularon a proceso a 36 personas por los ataques de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Agregó que se registraron 196 homicidios, por lo que fue el fin de semana menos violento desde abril y el tercero con menor registro de este delito en 2022.

Recalcó que, debido a operaciones como detenciones de líderes, desarticulación de estructuras o decomisos de armas o drogas, los grupos delictivos buscan crear un impacto social, realizando acciones con un “propósito de propaganda criminal para buscar generar psicosis social ante su disminuida capacidad delictiva”.

Se desató la violencia en Jalisco y Guanajuato.



Vehículos y establecimientos incendiados tras un enfrentamiento entre autoridades y presuntos miembros del crimen organizado

https://t.co/sqVEs9pz8e pic.twitter.com/8qGdP6I1iq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 10, 2022

En el mismo sentido se pronunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien recalcó que la ola de violencia que azotó al país la semana pasada se trata de acciones de propaganda, pues la quema de vehículos no es terrorismo. Aseveró que la estrategia de seguridad del Gobierno federal ha funcionado.

“Ya lo dejamos claro, no son atentados terroristas. No hay que magnificar los hechos, no debe de verse más allá de la propaganda. No es que queramos minimizarlos, pero desde luego hay una estrategia del Gobierno federal de combate a la inseguridad que está dando resultados”, aseguró Adán Augusto López.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, aseguró que en el país hay gobernabilidad y estabilidad; además reiteró el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la población se mantenga tranquila. También dijo que las causas de la ola de violencia se tienen plenamente identificadas.

Hoy quemaron 20 vehículos en distintos puntos de Baja California. Siembran terror y no pasa nada. ¿Abrazos, no balazos? ¿El corazón por delante? ¿Tijuana para todos? Fallaron. pic.twitter.com/4fTtRVb3C1 — krystel g (@krystel__) August 13, 2022

Las causas de los actos violentos

Al tomar la palabra, el general Luis Crecensio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, explicó que los bloqueos y quemas de vehículos tuvieron motivos provocados el mismo día, excepto lo ocurrido en Tijuana.

“No se hizo un aseguramiento importante, ni se detuvo a alguien. Tenemos una cantidad importante de tropas realizando actividades dentro de la estrategia de Seguridad, pero no hay algo que pudiéramos específicamente identificar, lo que nos genera que fue publicitario”, añadió el General Secretario.

Contrastó los hechos de Ciudad Juárez, Chihuahua, causados por un choque entre Los Mexicles y Los Chapos en el Centro de Readaptación Social número 3, con los de Tijuana, Baja California, donde no se ha detectado un móvil claro más allá de la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa, Jalisco y de los Arellano Félix.

Detalló que lo ocurrido en Jalisco y Guanajuato fue porque se creyó que líderes criminales habían sido detenidos, algo que aclaró no fue verdad. Mientras que lo ocurrido en Michoacán fue realizado por Pueblos Unidos que aprovechó el debilitamiento de otra organización criminal.

También te puede interesar:

– Jornada violenta en Ciudad Juárez dejó un saldo de 11 muertos y 12 heridos.

– “Esta noche todo se cierra”: Sicarios generan pánico en Baja California con narcobloqueos.