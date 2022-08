Las 3 mujeres del zodiaco más envidiosas, según la astrología

La envidia es una emoción tóxica que puede ser muy fuerte entre mujeres y la astrología nos revela por qué. Hay signos zodiacales que saben perfectamente cuáles son sus debilidades, y cuando ven reflejadas en otras personas las habilidades que desearían tener en su lugar, despiertan su sentimiento de frustración.

Algunas pueden canalizar bien esa sensación, después de todo, cada signo tiene sus propias fortalezas. Sin embargo, las mujeres que pertenecen a los signos más envidiosos del zodiaco no pueden pasar el trago amargo tan rápido como las demás.

Son incapaces de manejar el éxito de otra mujer, les cuesta trabajo reconocer sus virtudes e incluso en el fondo se alegran cuando les va mal. A continuación, con base en una reseña del sitio Fabiosa.com. te decimos qué signos zodiacales en mujeres son los más envidiosos.

Cabe señalar que solo se trata de una predicción astrológica por lo que no significa que todas las mujeres que pertenezcan a estos signos son necesariamente envidiosas. Dicho lo anterior, resulta interesante saber por qué aparecen en esta clasificación.

Los celos y envidia son sentimientos frecuentes en las mujeres Escorpio. Este signo no se anda con medias tintas, ama u odia y, por el contrario, es amado u odiado. Su carácter es fuerte y pasional así que no oculta cuando una mujer no le cae bien. Al ser muy desconfiadas, se sienten amenazadas cuando ven a una compañera que es mejor que ellas.

Las mujeres Virgo son perfeccionistas con ellas mismas y con otras personas. Cuando se ven superadas se ponen celosas porque en el fondo saben que deseaban tener esos resultados. Si bien la envidia puede ser una motivación, no reconocerán que parte de su éxito se debió a que querían superar a alguien más.

Una de las debilidades de Géminis es que puede ser superficial. En lugar de alegarse por sus propios éxitos, se obsesiona con los de otros y los compara. Se alegra cuando toma la delantera, por lo que suele ser muy envidioso.

