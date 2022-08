Lucero Acosta, la peleadora mexicana de Artes Marciales Mixtas que se divide entre los octágonos y las plataformas de OnlyFans (Fotos)

Lucero “La Loba” Acosta es una peleadora de Artes Marciales Mixtas, nacida en Tijuana, México, la cual divide el tiempo entre su disciplina en los octágonos y las plataformas virtuales de OnlyFans. Según narró en 2019, fue por una historia de violencia intrafamiliar que hizo a la mexicana incursionar en las artes marciales mixtas ya fue víctima de abuso durante su matrimonio, reseñó Mediotiempo.

Actualmente está desarrollando su carrera en las Artes Marciales Mixtas, razón por la cual aún tiene muchas metas por cumplir en su deporte y muchos obstáculos que superar. Pero mientras esto pasa “La Loba” está decidida a seguir haciendo dinero y es por elllo que aprovechó su belleza para generar contenido en la plataforma de OnlyFans.

Acosta tiene 27 años y es considerada como una de las máximas promesas de las Artes Marciales Mixtas, sin embargo gracias a OnlyFans ha podido seguir generando mayor cantidad de ingresos, mientras espera despuntar por completo en el deporte que le apasiona.

El OnlyFans de Lucero “La Loba” Acosta

Según reporte del portal Mediotiempo, el OnlyFans de Lucero “La Loba” Acosta cuenta con una suscripción que da derecho a sus seguidores poder observar todo el contenido erótico que la peleadora de Artes Marciales Mixtas publique. Sin embargo no todo queda allí, ya que los fans pueden recibir mensajes de pago con fotos y hasta los denominados vídeos premium, y para poder visualizarlos deberán realizar un pago adicional al de la suscripción.

Lucero Acosta se une a otras celebridades del deporte que experimenta un paso por la plataforma OnlyFans para ganar dinero extra, entre quienes destacan futbolistas, jugadoras de voleibol, luchadoras, entre otras disciplinas deportivas.

El talento de Lucero Acosta

El talento de Lucero Acosta para las Artes Marciales Mixtas es innegable, hoy con 27 años de edad recuerda que su talento para los deportes de contacto lo presumía desde que tenía 14. Hoy en día recoje los frutos de su trabajo pero trabaja doble para poder vivir de su carrera cuando termine de consolidarse. Superstar of @combateglobal, Lucero Acosta announce she returns to compete in September 23rd edition. @campbellcombate HUGE NEWS. pic.twitter.com/s94pX1DZ1y— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) August 6, 2022

En 2018 “La Loba” hizo su debut y comenzó a entrenar en el mundo de las Artes Marciales Mixtas e hizo su debut en eventos famosos de combate.

