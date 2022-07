La brasileña Key Alves confiesa que gana 50 veces más a través de Only Fans que en su carrera como jugadora de voleibol profesional: “Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Key Alves llegó a defender los colores de la Selección Brasileña de Voleibol a nivel profesional, sin embargo recientemente confesó que el deporte no es su mayor fuente de ingreso financiero y que por el contrario le guste o no, sus ganancias mayores vienen a través de las plataformas de Only Fans.

La hermosa brasileña actualmente tiene más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, convirtiéndose de esta manera en la jugadora profesional de su disciplina con máyor número de seguidores en todo el mundo, situación que la lleva a que su mayor ingreso financiero se de a través de las redes sociales.

50 veces más ganancias en Only Fans que en el voleibol

En una entrevista que concedió recientemente, la brasileña Key Alves dio a conocer que a través de sus plataformas sociales era el lugar en el que generaba ingresos superiores que con el deporte. “Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el vóleibol. Y más en OnlyFans, porque el precio mensual (16 dólares) es fijo”, narró la jugadora que perteneció a su selección en 2018 en una entrevista concedida a Cortes SportCast y reseñada por Marca Personal.

“Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era sólo una cara bonita, no era sólo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy”, prosiguió la atleta durante la citada entrevista.

Key Alves y su éxito

La jugadora de voleibol, Key Alves es además de atleta, modelo, influencer, empresaria y emprendedora, todos esos adjetivos y títulos se los ha ganado con su trabajo y carisma. Cabe destacar que describe su contenido en Only Fans como muy “light”, es decir, no lo ve subido de tono, por el contrario lo hace con el mejor de los cariños para sus seguidores.

En Instagram sus más de dos millones de seguidores certifican su éxito y siempre están atento de dar like o dejar comentarios al contenido que la brasileña vaya publicando.

