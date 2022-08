Ricardo Arjona criticó el lenguaje inclusivo y aseguró que “es mucho tiempo libre desperdiciado”

Tremendo revuelo causó en redes sociales el cantante guatemalteco Ricardo Arjona luego de viralizarse un video en el que se burla del lenguaje inclusivo durante un concierto que ofreció ante 20 mil personas en Asunción, Paraguay.

Fue durante una breve pausa del show que el intérprete de “Historias de Taxi” se pronunció sobre la pandemia y la manera en la que la dinámica social ha cambiado desde entonces, incluyendo el uso del lenguaje inclusivo.

“Han pasado muchas cosas desde que no nos vemos. Hubo muchos fenómenos, entre ellos el peor de todos. Nos encerraron dos años, nos pusieron mascarillas, nos dejaron ahí sin nada que hacer con el celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder”, empezó con su relato.

Y aunque en un inicio su discurso parecía transcurrir de manera normal, lo que dijo a continuación desató la ira de algunos internautas que vieron el audiovisual en plataformas como Twitter e Instagram.

Ricardo Arjona criticó el lenguaje inclusivo: “Es mucho tiempo libre desperdiciado”. pic.twitter.com/OKk2SgEiEV — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 17, 2022

“Empezaron a aparecer cosas vulgares, aparecieron 32 géneros como si importante fuera sumar géneros y no respetar por lo que quiera ser. Gente que desfilaba por las calles tratando de cambiar las vocales a las palabras y yo tendría que saludar esta noche a todes, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado“, añadió Ricardo Arjona.

“Después apareció gente desfilando por la calle diciendo que las mujeres debían ganar igual que los hombres, y yo decía que por qué no pueden ganas más”, añadió el famoso. View this post on Instagram A post shared by Página/12 (@pagina12)

No obstante, esta no es la primera vez que Ricardo Arjona encabeza los titulares por una noticia de este tipo. Recordemos que en ese entonces, ofreció un polémico discurso sobre la masculinidad durante uno de los shows que ofreció en Argentina en el Movistar Arena.

