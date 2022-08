Departamento del Tesoro ignora reclamos republicanos sobre uso de dinero en el IRS

Pese al reclamo de los legisladores republicanos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) no contempla usar los casi $80 mil millones que recibirá en fondos de la Ley de Reducción de la Inflación para contratar a 87,000 nuevos agentes que apuntarían a los estadounidenses de clase media.



Lo anterior fue asegurado por Julia Krieger, portavoz del Departamento del Tesoro, en entrevista con ABC News.



Krieger detalló que una buena parte del dinero se utilizará para mejorar los servicios para los contribuyentes y para modernizar las viejas operaciones del IRS basadas en papel.



La portavoz señaló que la agencia también contratará auditores que puedan hacer cumplir las leyes impositivas contra las corporaciones y estadounidenses de altos ingresos, no contra la clase media, junto con empleados para brindar servicio al cliente a los contribuyentes.



Además, puntualizó que la gran parte de las contrataciones serán para cubrir los puestos de alrededor de 50,000 empleados del IRS que están por jubilarse, lo que generará entre 20 y 30 mil trabajadores, no 87,000.



“Los recursos para modernizar el IRS se utilizarán para mejorar los servicios de los contribuyentes, desde contestar los teléfonos hasta mejorar los sistemas de TI, y tomar medidas enérgicas contra los evasores de impuestos corporativos y de altos ingresos que le cuestan al pueblo estadounidense cientos de miles de millones de dólares cada año. La mayoría de los nuevos empleados reemplazarán el nivel estándar de salidas de personal en los próximos años”, profundizó en un comunicado.



Y es que en gran parte de la última década, el Congreso ha recortado los fondos para el IRS, dejando a la agencia con sistemas tecnológicos que datan de la década de 1970 y, un acumulado, hasta julio, de más de 10 millones de declaraciones individuales sin procesar.



En la ley de reducción de la Inflación (conocida como IRA) promulgado el lunes por el presidente Joe Biden, están contemplados alrededor de $ 78 mil millones para el IRS en los próximos 10 años.

Te puede interesar:

– Si aún esperas un reembolso de impuestos, el IRS deberá abonarte 6% más: por qué y cuánto se pagará

–Biden rechaza retirar fondos al FBI en medio de llamados de algunos republicanos por el registro en Mar-a-Lago