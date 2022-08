Mujer le corta los genitales a su novio después de que intentó violar a su hija de 14 años

El amor y el tiempo que llevaban juntos poco le importó a una mujer cuando descubrió que su novio estaba por abusar sexualmente de su hija de 14 años.

Los hechos se suscitaron en la India cuando la madre al ver que la menor era atacada por su pareja, tomó un cuchillo de la cocina y le cortó los genitales como una lección por hacerle daño a su propia sangre.

La mujer que tomó justicia por propia mano relató que estaba viviendo con el hombre desde hace dos años, quien al ver que todo el día salía a trabajar, aprovechó para hacerle daño a su hija.

“Afortunadamente, regresé a casa justo a tiempo y lo atrapé con las manos en la masa”, comentó la mujer que no fue identificada, tal como el resto de los involucrados en este hecho.

“Así que traje un cuchillo de la cocina y corté sus partes íntimas para darle una lección y no me arrepiento de lo que hice”, agregó a la mujer de 36 años que dejó claro que no se arrepiente de lo que hizo, ya que contó que el hombre intentó atacarla cuando lo vio con su hija.

Ante el suceso que inmediatamente causó revuelo en el mundo, la comisaría de policía de Lakhimpur informó que el sujeto ha sido fichado por violación en virtud de la ley y su condición médica es crítica debido a la sangre que perdió una vez que perdió sus genitales.

En tanto, la mujer desconoce si enfrentará cargos; no obstante, se mantiene firme en la manera en que defendió a su hija que se encuentra estable tras lo que vivió junto a quien fungía como su segundo padre.

