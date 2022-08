VIDEO: Kimberly Flores regatea zapatos en un mercado de México y la sentencian en redes

La esposa del cantante de banda Edwin Luna, Kimberly Flores, volvió a dar de qué hablar luego de que usuarios retomaran uno de sus videos en Facebook donde aparece regateando el precio de unos zapatos. ¡Aquí te contamos los detalles!

En un nuevo audiovisual, la famosa aparece grabando su experiencia en un local mientras compraba unas zapatillas. No obstante, para sorpresa de sus espectadores, trató de regatear el precio de éstas.

De acuerdo con lo dicho en el video, el costo de dichas piezas era de 890 pesos mexicanos, es decir, 45 dólares. “¿Cuánto es lo menos?”, dice Kim Flores para luego hacer una contraoferta. “¿En cuánto me las dejas si me llevo dos pares?”.

Si bien se desconoce el desenlace de la situación, decenas de usuarios recurrieron a diversas plataformas para compartir su descontento: “Hay que respetar el trabajo de cada persona”; “Pues que le regatee a Louis Vuitton”.

Por otro lado, no faltó quien saliera en defensa de Kimberly Flores argumentando que todo el mundo ha intentado obtener un descuento, sobre todo cuando se trata de negocios locales: “Quién no ha pedido descuento, no se hagan”, se lee en internet.

Esta no es la primera vez que Kimberly Flores protagoniza un escándalo de este tipo

Esta no es la primera vez que la ex participante de “La Casa de los Famosos” está en el ojo del huracán por su amor a “cuidar el dinero”. Recordemos que hace unos días encabezó los titulares luego de llevarse el dinero que su esposo había dejado como propina en una taquería a la que asistieron con un grupo de amigos. View this post on Instagram A post shared by Elisa Beristain (@elisaberistain)

Por si esto hubiera sido poco, también reclamó al líder de la ‘Trakalosa de Monterrey’ por dejar una suma que, a su parecer, era “muy elevada”. Esto no tardó en generar polémica entre decenas de internautas, que reprobaron el acto.

No obstante, Kimberly salió a dar respuesta a los ataques por medio de un video en Facebook en el que envió un contundente mensaje: “No se crean todo lo que ven… lo bueno es que entre más viral me hacen… así obtienen sus cinco seguidores. Y yo la más mala y la más coda, jalen su propio contenido”, dijo sobre aquellos usuarios que repostearon su video en Tik Tok.

