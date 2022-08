Walmart, CVS y Walgreens deberán pagar $650 millones a dos condados de Ohio por introducir y difundir opioides en la población

Las tres grandes cadenas de farmacias Walmart, CVS y Walgreens fueron condenadas a pagar $650,500 millones de dólares a dos condados de Ohio como indemnización por su participación en la llamada crisis de opioides.

Según el veredicto de un jurado, Walmart, CVS y Walgreens continuaron distribuyendo cantidades “masivas” de analgésicos recetados a pesar de que estos derivados sintéticos del opio han causado una crisis de salud pública.

El juez del caso, Dan Polster, calificó que las tres cadenas causaron un “perjuicio público” al no tomar en cuenta que al surtir las recetas sin reserva se ignoró el consumo “abusivo” de los analgésicos entre sus clientes.

Los dos condados que recibieron el fallo favorable son los de Lake y Trumbull, ambos en Ohio, de acuerdo con la resolución judicial conocida este miércoles.

No obstante, la fuerte suma, el dinero que recibirán es apenas la tercera parte de lo que los abogados de ambos condados estimaron, les ha costado la llamada crisis de opioides.

El dinero se destinará para financiar programas de educación y prevención en el consumo de drogas; así como para pagar reembolsos a las agencias y organizaciones que se han involucrado en la crisis de opioides.

Walmart, CVS y Walgreens fueron declaradas culpables en noviembre pasado de participar en la distribución masiva de opioides en ambos condados.

De acuerdo con fuentes no citadas por The New York Times, alrededor de 500,000 y 850,000 personas murieron en los últimos 20 años por sobredosis relacionadas con estos medicamentos.

Recurrirán el fallo millonario

Al menos dos de las tres cadenas de farmacias que fueron condenadas al pago de los $650,500 millones de dólares aseguraron que recurrirán el fallo para buscar revertirlo.

Por su parte, Walmart confirmó que buscará recurrir la decisión del jurado y la condena impuesta por el juez, pues considera que el proceso estuvo “plagado de errores jurídicos y de hechos”.

En tanto que Walgreens indicó que sus trabajadores se apegaron en todo momento a los protocolos para surtir recetas que fueron autorizadas por médicos, los cuales recetan medicamentos que están aprobados por las autoridades sanitarias.

No son las primeras compensaciones pagadas

La crisis de opioides ha sido una carga multimillonaria para Walmart, CVS y Walgreens, además de otras marcas como Rite Aid, que han sido condenadas con anterioridad por cargas asociadas a la crisis de opioides.

A mediados del año pasado, las cuatro cadenas tuvieron que pagar $26 millones de dólares a dos condados en Nueva York por el mismo tema.

También, en 2021, Johnson & Johnson y otros tres distribuidores de medicamentos firmaron un acuerdo reparatorio de $26,000 millones de dólares con otros condados para evitar un juicio largo y costoso.

