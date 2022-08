Mujer de Nueva York causa polémica tras asegurar que se inseminó sola para no compartir a su bebé

Parece broma, pero es real el caso de una mujer de Nueva York que para no compartir a su bebé decidió hacerse una inseminación artificial por su propia cuenta.

La mujer identificada como Sykylar contó a través de un video de TikTok la manera en que se convirtió en madre. Su sueño por concebir un bebé sin la ayuda de nadie la llevó a pedir un esperma por correo, por lo que una vez que llegó a su casa se practicó el procedimiento.

“Decidí elegir un donante que se pareciera a mí y fuera creativo y artístico. Realmente funcionó porque se parece a mí, no hay duda de que es mi hija. Me inseminé artificialmente en mi casa por mi cuenta con el esperma que me enviaron por correo. Fue un proceso muy fácil”, destacó.

“He hablado sobre contactar a un donador de esperma durante toda mi vida. Nunca me imaginé tener un bebé con alguien, lo quería hacer sola. He hablado también sobre ser producto de un divorcio, no quiero que mi hija pase por eso. No quería compartir a mi bebé y otra cosa es que nunca he conocido a un hombre que me gustara lo suficiente para tener un bebé con él”, agregó.

Las reacciones fueron inmediatas, unas en contra de lo que hizo por no estar capacitada, ya que incluso podría poner en peligro su vida, mientras que otros destacaron su deseo por cumplir su sueño.

“Quiero ser madre soltera por elección y ver tus videos me impulsan para lograrlo pronto”, comentó una mujer en la publicación. “Ser una mamá soltera por elección es algo que poco se habla, me encanta que muestres lo positivo de ello”, añadió otra. “Me gustó hacerlo a mí porque no tuve que pelearme por los métodos de crianza con nadie, yo sola lo decidí y punto”, dijo una más.

