Yeferson Soteldo desata pasiones en su regreso al Santos luego de ser desechado por polémicas en Tigres (Video)

Luego de que se hiciera oficial la salida del venezolano Yeferson Soteldo de Tigres, inmediatamente se anunciaba su llegada de nuevo al Santos de Brasil, el club de sus amores y en dode demostró lo mejor de su talento. La llegada de Soteldo generó gran furor en la fanaticada del equipo brasileño, quien recibió a su ídolo en redes sociales por todo lo alto, al igual que su fanaticada.

Soteldo dejó claro en rueda de prensa que tenía otras alternativas, sin embargo señaló que no podía elegir otra opción en Brasil que no fuera el Santos, esto por su afinidad con el equipo. “El amor que tengo por el club es muy grande. Cuando me fui estaba muy triste, pero sabía que volvería. Tenía muchas propuestas, pero no podía ir a otro equipo de Brasil que no fuera el Santos, que para mí es el más grande”, afirmó “Soteldinho”.

Recientemente se pudo observar un video en el que una fanática del Santos llegó con la casaca de Soteldo y al ver al futbolista se puso a llorar de la emoción. Acto seguido, el de Acarigua la abrazó y le firmó la camiseta a una fanática que se notaba visiblemente emocionada.

👀 Pedazo de ídolo es el vinotinto Yeferson Soteldo en el Santos… ⤵️⤵️pic.twitter.com/5F6Zb7uQ0i — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) August 18, 2022

Nueva etapa de Yeferson Soteldo

La llegada de Yeferson Soteldo es sin duda lo mejor que pudo pasarle a un futbolista que aún sin debutar se le ve otra cara en medio de un club donde ahora se siente querido y en el que deberá demostrar su talento. En su primera etapa anotó un total de 20 goles y además fue el pilar fundamental de la llegada de Santos a la final de la Copa Libertadores de América.

“Lo que pasó en Toronto y Tigres fue por problemas de adaptación. No tuvo nada que ver con cosas fuera del campo. Estoy feliz, me siento muy bien y en los entrenamientos todo el mundo tiene esa misma percepción y no ha cambiado nada. Estoy listo para jugar”, afirmó.

En su llegada al Santos se pudo ver al venezolano fotografiándose con el hijo de Neymar, el cual fue exclusivamente a ver su ídolo en los entrenamientos del “Peixe”.

¡Un lujo! El hijo de Neymar compartiendo con Yeferson Soteldo en los entrenamientos del Santos de Brasil. 🇻🇪🇧🇷 pic.twitter.com/05Ju7yLhv7— Pasión X El Deporte (@pxd_ve) August 19, 2022

Soteldo regresa a casa

La novela de Soteldo en Tigres finaliza felizmente entre todas las partes, el venezolano se vuelve a colocar la 10 del club que lo vio triunfar y espera pasar páginas para seguir sumando triunfos dentro de su carrera. Será inolvidable el recibimiento en esta segunda etapa en donde se espera que sus goles y sus regates vuelvan a ser protagonistas en un equipo que ha visto como Pelé, Robinho y Neymar han portado el mítico dorsal. *No es Leo Messi,no es Cristiano Ronaldo, no es Neymar jr.*

¡Con euforia! El 🔟 aterrizó en Brasil

De esta manera la fanaticada del #SantosFC recibió en el aeropuerto a Yeferson Soteldo 🇻🇪⚽️.@santosfc @36Noticiero @carloscamposve9 @milagrosaramos @kongadog @ElNacionalWeb pic.twitter.com/f6OkTpk8qh— Luis Córdova (@CordovaLuis28) August 18, 2022

De tigres se va con un gol y pocos minutos jugados, ahora en Santos aún sin debutar, la sonrisa vuelve al rostro del mítico futbolista venezolano.

