Wayne Rooney apunta duro contra el ego de Mbappé: “Cuando Messi tenía 23 años ya había ganado cuatro balones de oro”

El ex futbolista inglés Wayne Rooney, actual DT del DC United cargó duro contra el francés Kylian Mbappé y trajo a Messi a la conversación, recordando que el argentino a la edad que tiene el francés actualmente ya contaba con cuatro balones de oro a sus espaldas. Las declaraciones las hizo en entrevista con el medio turco Depar Sports; el ex jugador del Manchester United y Everton aseguró no haber visto antes un ego tan grande de algún futbolista a la edad de 23 años.

Luego de la goleada del PSG contra el Montpellier, las malas actitudes de Mbappé fueron protagonistas. En primer lugar por la pataleta con Vitinha por no entregarle un balón, posteriormente la discusión con Neymar por la ejecución del penal y finalmente fue acusado de golpear el hombro del astro Lionel Messi, aunque es cierto que en su camino no lo ve y el choque termina siendo fortuito.

Wayne Rooney fue duro contra Kylian Mbappé

Las declaraciones de Wayne Rooney fueron un “gancho al hígado” de Kylian Mbappé, quién pidió respeto la jerarquía del argentino y vio la situación como absurda. “Un jugador de 23 años echa hombro a Messi. Nunca he visto un ego más grande en mi vida. Alguien debería recordar a Mbappé que, cuando Messi tenía 23 años, ya había ganado cuatro balones de oro”, aseguró.

El inglés es una voz autorizada en el mundo del fútbol, su estadía en el Manchester United lo llevó a convertirse en una de las máximas figuras de un club en el que coincidió con Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Chicharito, entre otros.

El público de acuerdo con Wayne Rooney

Según reseñó AS, las declaraciones del mítico ex jugador del Manchester United y la selección de Inglaterra se hicieron virales y a través de la red social Twitter los fanáticos le han dado la razón. Caso contrario ha ocurrido con Kylian Mbappé, un futbolista que ha sido constantemente señalado en los últimos días.

Queda esperar por la resolución de este conflicto dentro del vestuario del PSG en manos de un DT como Christophe Galtier quien cuenta con la mano dura necesaria para poner todo en orden en la capital francesa y que por fin los esfuerzos se dirijan a alcanzar los objetivos deportivos.

