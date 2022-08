Anastasiya Kvitko roba suspiros con tremendo escote que resalta sus encantos, dejando poco a la imaginación

Una de las mujeres más voluptuosas del mundo del espectáculo es sin duda, la modelo rusa Anastasiya Kvitko, que está enloqueciendo a sus seguidores en Instagram al lucir una tremendo escote, que resalta sus encantos y deja muy poco a la imaginación.

La también influencer de 27 años le encanta sorprender a sus 12.3 millones de seguidores en Instagram y en esta ocasión no fue la excepción, ya que la llamada Kim Kardashian rusa luce un outfit casual lleno de sensualidad.

Minifalda blanca y top con gran escote

Y es que Anastasiya Kvitko viste una falda larga con una avertura de lado, dejando ver una de sus piernas, pero lo que sin duda está causando que se le acelere el corazón a sus seguidores es el top café con un gran escote, que deja al descubierto gran parte de sus enormes senos.

En las imágenes que compartió la rusa, tiene como fondo el Lago Como, en Italia, donde pasó unas merecidas vacaciones.

Anastasiya Kvitko derrochando sensualidad

Para demostrar que es una mujer muy sensual, la rusa aparece en una pose muy sexy robando suspiros a los caballeros.

La Kim Kardashian rusa sí que sabe como incendiar las redes sociales y aprovechar sus pronunciadas curvas, por eso es una de las influencers consentidas de los internautas.

Resalta sus grandes atributos

A Anastasiya Kvitko le encanta sacarle jugo a las imágenes, destacando sus principales atractivos físicos, como lo hizo al usar una minifalda corta de color blanco que remarca su redondeado trasero.

También usó en esa ocasión, un top blanco, que enmarca a la perfección su busto. En el fondo aparece el mar, lo cual crea un cuadro muy candente.

Los mensajes halagadores de sus seguidores no tardaron en llegar.



“Oh Dios mío, esta es mi nueva foto favorita. Foto 2, la mejor vista. Todo en todas las fotos 😍😍😍 eres hermosa, impresionante, hermosa y encantadora dama ❤️❤️❤️ ❤️❤️”, son algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores a la rusa. View this post on Instagram A post shared by AK (@anastasiya_kvitko)

Aunque Anastasiya Kvitko nació en Rusia, su carrera de modelaje la comenzó en Estados Unidos, país donde se quedó a vivir para consolidar sus metas profesionales.

También te puede interesar:

–Sin sostén y con playera clara, Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, impacta a sus seguidores

–Con sexy coordinado blanco, Anastasiya Kvitko, la Kim Kardashian rusa, resalta sus pronunciadas curvas

–Anastasiya Kvitko luce un body blanco con transparencias que resaltan sus voluptuosidades

–La modelo Anastasia Kvitko presume sus enormes curvas con pronunciado escote y short blanco