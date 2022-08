Edson Álvarez es el objetivo de Inglaterra, ¿el mexicano abandonará el Ajax?

Edson Álvarez es uno de los futbolistas mexicanos que más ha dado de qué hablar en Europa. Sin duda alguna, el “Machín” es el principal representante azteca en el Viejo Continente. El ex jugador de las Águilas del América está atornillado en el Ajax de Ámsterdam, pero nuevamente ha sido vinculado con un equipo de la Premier League.

No es la primera vez que el “Machín” suena para llegar a un club de Inglaterra. Edson Álvarez ya ha sido asociado con el Chelsea y el Manchester United. A pocas semanas para que cierre el mercado de traspasos en Europa, el mexicano vuelve a estar en la órbita de la Premier League.

Según informaciones de Mike Verweij del diario telegraaf, un equipo inglés tendría en el radar al azteca e incluso estaría listo para mandar una oferta. A pesar de que no se ha revelado cuál es el club, esta fuente fue la misma que logró anticipar el fichaje de Jorge Sánchez para el Ajax. PODCAST: 🎙https://t.co/zoP6ud3LR0— Mike Verweij (@MikeVerweij) August 19, 2022

¿Cuánto vale Edson Álvarez?

El ex jugador de las Águilas del América posee un gran estatus en el Viejo Continente. De hecho, Edson Álvarez es el segundo mediocampista más caro de toda la Eredivisie (liga neerlandesa).El club que quiera hacerse con los servicios del mexicano debería presupuestar, al menos, unos $22.5 millones de dólares. Esta cifra se trata de la puja mínima por el “Machín”. View this post on Instagram A post shared by Edson Alvarez.🦁 (@edsonnalvarez)

