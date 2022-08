¡Grandeza deportiva! Anthony Joshua se cuelga en hombros la bandera de Ucrania y enaltece la gallardía de Oleksandr Usyk y su país

En una memorable pelea el ucraniano Oleksandr Usyk se impuso por decisión dividida ante el británico Anthony Joshua en el espléndido Jeddah Superdome en Arabia Saudita, lo que significó su segundo triunfo ante su duro rival. En el momento más emblemático de la noche, Joshua tomó la bandera ucraniana junto a Usyk mientras esperaban juntos el resultado. El nacido en Watford se puso en sus hombros la bandera del país azotado por la invasión rusa.

De esta forma el ucraniano Oleksandr Usyk retuvo sus cuatro cinturones; el campeonato unificado de la AMB (Super), la FIB, la OMB y la OIB de peso pesado. Joshua mostró su grandeza deportiva cuando después que los jueces le dieran la victoria a Usyk, alzó junto a el la bandera de Ucrania, siendo este el momento más emotivo de una intensa pelea que se resolvió en 12 asaltos.

Las palabras de Oleksandr Usyk

Posterior al emotivo momento, Oleksandr Usyk agradeció a Joshua y dio sus primeras palabras luego de retener sus cuatro fajas. “Quiero dar las gracias a todos los que han rezado por mí, y a Dios por la ayuda que me ha prestado, y a la gente de Arabia Saudí. Esta victoria es para mi país, para mi familia, para los militares defendiendo nuestra nación”, comentó visiblemente emocionado.

“Esto ya es histórico, muchas generaciones verán este combate, he recibido muchos golpes pero he resistido y le he dado la vuelta. Estoy seguro de que Tyson Fury no está retirado, quiero pelear con él, si no peleo con él, no peleo con nadie”, finalzó Usyk.

Posible pelea de Usyk contra Tyson Fury y futuro de Joshua

Aún es temprano para saber o predecir si Tyson Fury atenderá el llamado de Oleksandr Usyk, lo único cierto hasta el día de hoy es que “El Rey de los gitanos” se encuentra retirado, pero con el reto del ucraniano seguramente se abrirán las expectativas a un posible combate entre ambos campeones.

Por el lado de Anthony Joshua queda saber lo que le depare el destino luego de un combate en el que no se vio mal pero no le alcanzó para llevarse el triunfo. Algunos expertos dicen que era su última oportunidad, pero solo el tiempo lo dirá.

