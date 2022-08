Isaac Brizuela se disculpa públicamente con el aficionado que mandó a callar en el hotel de concentración 

La frustración había llegado al vestuario de Chivas de Guadalajara. Antes de la imponente goleada del club contra el Necaxa, el “Rebaño Sagrado” afrontaba amargos momentos. El club no había conseguido ni una victoria en la Liga MX y sus fieles seguidores comenzaban a impacientarse. Esto produjo un choque entre los aficionados del club e Isaac Brizuela.

El polémico video fue ampliamente difundido en las redes sociales. En medio de la concentración del club en un hotel de Aguascalientes, algunos aficionados se tomaron el atrevimiento de gritarle a los futbolistas para exigirles resultados. A estas peticiones el “Cone” los mandó a callar. Tras lo sucedido y haber generado mucho revuelo, el veterano futbolista se retractó públicamente de lo ocurrido.

Isaac Brizuela manda a callar a la afición pic.twitter.com/dqbSnG8nCj — ⭐️ Pedro Antonio ⭐️ Flores ⭐️ (@hagala_) August 18, 2022

“Hablando con la afición, ayer con el incidente que tuve, creo que se habló de más porque fue solo un aficionado el que me gritó y a él fue al que le contesté. Yo sé que a lo mejor no lo tuve hacer porque no soy un jugador que arme polémica o se comporte así, de mi parte le pido una disculpa al aficionado y a la afición de Chivas. Porque no son maneras de contestar, sé la frustración que sienten al ver que su equipo no va caminando bien, y de este lado pues sentimos la misma frustración, así que pues pido una disculpa”, explicó Brizuela en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Luego de su reacción, el “Cone” aseguró que se acercó al aficionado que estaba gritando y le firmó sus respectivos autógrafos a pesar de la confrontación.

Isaac Brizuela acepta las críticas

A pesar de haberlos mandado a callar, el “Cone” aceptó las críticas y exigencias de los aficionados. El experimentado jugador de Chivas de Guadalajara está consiente de que los resultados no han acompañado al club y que las respuestas a las críticas tienen que ser dentro de la cancha.

“Los entiendo, sé que llevamos torneos que no respondemos, no ha sido el mejor arranque, están molestos porque en casa hemos dejado ir puntos y por eso sentimos esa frustración. Yo tengo que responder en el terreno de juego”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Isaac Brizuela (@brizuela_cone11)

