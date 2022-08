Tras allanamiento en Mar-a-Lago, Mike Pence se lava las manos y dice que no tomó material clasificado

Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, indicó que tras dejar el cargo en enero de 2021 no se llevó ninguna información o material clasificado.



La declaración de Pence se da a pocos días de que agentes del FBI hallaran información clasificada y “ultrasecreta” entre las cajas de documentos durante el allanamiento en Mar-a-Lago, propiedad privada del expresidente en Florida.



Dicha acción policial se realizó como parte de una investigación más amplia sobre si Trump manejó mal la información clasificada o violó potencialmente la Ley de Espionaje.



Al ser entrevistado por Associated Press, el exvicepresidente fue cuestionado específicamente si conservaba dichos documentos o información.



“No, no que yo sepa”, dijo Pence.



No obstante, el exfuncionario indicó que no quiere prejuzgar al magnate hasta que no se sepa el fondo del asunto.



“Honestamente, no quiero prejuzgarlo hasta que sepamos todos los hechos”, indicó sobre el allanamiento en Mar-a-Lago, además pidió transparencia por parte del Departamento de Justicia por la “acción sin precedentes”.



“La preocupación que sintieron millones de estadounidenses solo se resolverá con la luz del día (…) Sé que eso no es habitual en una investigación. Pero esta es una acción sin precedentes del Departamento de Justicia, y creo que merece una transparencia sin precedentes”, detalló.



Pence también habló sobre la derrota en las primarias de la representante de Wyoming, Liz Cheney, ante la candidata respaldada por Trump, Harriet Hageman. Mientras Cheney es abiertamente crítica de Trump y es una de las republicanas en el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio.



“La gente de Wyoming ha hablado”, respondió y luego añadió: “Y, ya sabes, acepto su juicio sobre el tipo de representación que quieren en el Capitolio”.



“Y aprecio la postura conservadora que la congresista Cheney ha tomado a lo largo de los años”, agregó. “Pero me ha decepcionado la mancha partidista del comité del 6 de enero desde el principio”.



Pence, de quien algunos creen que podría buscar la nominación republicana a la presidencia en 2024.

De acuerdo con Fox News, la entrevista se realizó cuando Pence pasó dos días en Iowa, un estado que suele ser visitado por posibles candidatos presidenciales cuando su caucus inicia las elecciones primarias.

Por lo general, los ganadores del Caucus de Iowa aprovechan ese impulso inicial para impulsar la recaudación de fondos y obtener ventajas en las encuestas que los ayudarán en las primarias de otros estados.

