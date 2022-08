VIDEO: Mexicano es brutalmente golpeado en Nueva York, su estado es crítico

Un hombre de origen mexicano fue golpeado en El Bronx, en Nueva York y actualmente se encuentra en estado crítico en el hospital.

De acuerdo a lo reportado por el Departamento de Policía de Nueva York, el sujeto identificado como Jesús Cortés, de 52 años, salió de un restaurante y de inmediato fue agredido por un hombre sin motivo alguno, por lo que presenta fractura de cráneo y otras lesiones.

Un video de la cámara de seguridad del establecimiento captó el momento y el rostro del agresor que responde al nombre de Bui Van Phu, de 55 años, quien fue detenido y acusado de intento de asesinato; sin embargo, posteriormente los cargos se redujeron a agresión y acoso.

Esta decisión de las autoridades llevaron al atacante a pagar la fianza que le impusieron, por lo que obtuvo su libertad. Las críticas no tardaron en llegar, por lo que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió examinar el caso y nuevamente tomar una determinación.

El Departamento de Correcciones llegó a la conclusión que el responsable habría infringido su libertad y fue capturado de nuevo. “Se sigue investigando el ataque para determinar “si se elevan los cargos” contra el agresor, obteniendo “pruebas adicionales, revisando el video, hablando con testigos, analizando registros médicos y dando servicios para víctimas de delitos”.

La hermana del agredido, Verónica Cortés, fue clara en su postura tras lo sucedido: “Que Dios lo perdone, porque yo no. Ese hombre nos hizo mucho daño a mí y a nuestra familia”, expresó.

“Esa clase de personas no debería estar en las calles. Me siento impotente, enojada y triste, porque esa persona no sabe el daño que hizo a toda la familia”, finalizó.

