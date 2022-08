Xi Jinping pidió encarecidamente a Biden que impidiera el viaje de Pelosi a Taiwán, pero no pudo complacerlo

Un alto funcionario de la Casa Blanca le confirmó a The Washington Post que el presidente de China, Xi Jinping, le pidió a Joe Biden que encontrara una manera de evitar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán a través de una llamada telefónica el pasado 28 de julio.



De acuerdo con el informante, quien prefirió guardar su nombre en el anonimato para evitar represalias, indicó que funcionarios chinos lanzaron una serie de advertencias a sus homólogos estadounidenses sobre lo que China podría hacer en represaría por la visita de Pelosi a la isla autónoma de Beijing considerada parte de su territorio.



Sin embargo, el mandatario estadounidense le indicó a su homólogo que no podía “complacerlo” explicando que el Congreso era una rama independiente del gobierno y que Pelosi, así como otros miembros del Congreso tomarían sus propias decisiones sobre viajes al extranjero, indicó el informante.

El informante también indicó que funcionarios estadounidenses también les preocupada la visita de Pelosi, que se produciría antes de que Xi buscara asegurar su tercer mandato en el poder, quienes le expusieron los riesgos que su viaje implicaba, sin embargo, la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos procedió el viaje, lo que provocó una respuesta militar sin precedentes de China que concluyó con el lanzamiento de misiles en las aguas alrededor de Taiwán y sobre la isla.



“Los miembros del Congreso han ido a Taiwán durante décadas y seguirán haciéndolo. La presidenta Pelosi tenía todo el derecho de ir y su visita es consistente con nuestra política de larga data de Una China”, dijo Adrienne Watson, vocera del Consejo de Seguridad Nacional.



Analistas consideran que la visita de Nancy Pelosi a Taiwán no es más que la culminación de décadas de desafiar a China.



Hasta ahora, los funcionarios de la administración han alineado con éxito a los socios en la región y en otros lugares, incluso en Europa, para condenar la reacción de China al viaje, que EE. UU. y sus aliados han dicho que fue descomunal y sin precedentes.