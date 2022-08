China acusa de ‘provocación atroz’ la vista de Pelosi a Taiwán y la sanciona

Fue a través de un comunicado de prensa del Portavoz de Relaciones Exteriores que se dio a conocer que China impuso sanciones a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, así como a su familia inmediata, por la visita que hizo a Taiwán misma que fue calificada como una “provocación atroz”.



La visita de Pelosi a Taiwán se convirtió en un “movimiento controvertido”, debido a que China ve a la isla como parte de su territorio, pero los funcionarios del lugar se oponen.



China en todo momento mostró su oposición a la visita de la funcionaria, sin embargo, esta tomó la decisión de llevar a cabo el viaje pese a las amenazas que le llovieron por varias partes. Tras su salida de la isla, las consecuencias no han tardado en llegar.



“Haciendo caso omiso de las graves preocupaciones y la firme oposición de China, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, insistió en visitar la región china de Taiwán. Esto constituye una grave interferencia en los asuntos internos de China. Socava gravemente la soberanía y la integridad territorial de China, pisotea gravemente el principio de una sola China y amenaza gravemente la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, dijo un portavoz del ministerio a través de un comunicado.



El acto de Nancy Pelosi llegó a tal nivel que China tomó una drástica decisión: “En respuesta a la atroz provocación de Pelosi, China decide adoptar sanciones contra Pelosi y sus familiares inmediatos de conformidad con las leyes pertinentes de la República Popular de China”.



El comunicado no dio a conocer detalles puntuales sobre las sanciones que recibiría la estadounidense, ni su familia.



La posición de China no es más que una consecuencia que los analistas políticos advirtieron a Pelosi de visitar Taiwán, quien se ha gobernado de forma independiente desde 1949 según el consejo de Relaciones Exteriores.



Más allá de las sanciones, la tensión que existe entre Estados Unidos y China desde hace años podría tener una escalada en los próximos días.



Cabe recordar que semanas atrás el líder chino, Xi Jinping, le dijo al presidente Joe Biden a través de una llamada telefónica que “no jugara con fuego” refiriéndose a Taiwán.



