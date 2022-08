“Dominados por las gallinas, no puede ser”: Exjugadores icónicos de Cruz Azul expolotan por la goleada de 7-0 con América

La goleada de América sobre Cruz Azul causó ámpula en el seno celeste, pero no solamente entre la afición, sino que pegó fuerte a varios exjugadores de La Máquina, quienes manifestaron su descontento en redes sociales con mensajes contundentes.

Julio César Pinheiro, quien jugó 4 años para Cruz Azul y fue parte de la mítica plantilla que disputó la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors; Emanuel “Tito” Villa, campeón de goleo individual con la camiseta celeste en el 2009 y Carlos Hermosillo, el máximo anotador histórico del club opinaron ante esta situación.

“Que tristeza mi Cruz Azul. No me bajo, pero no puede ser. ¡Que tristeza!” y “Que locura, no se juega a nada. ¡Totalmente dominados por las gallinas! ¡No puede ser!”, fueron dos de las publicaciones que compartió Pinheiro durante el partido.

Que tristeza mi @CruzAzul !! No me bajo, pero no puede ser! Que tristeza!! — Julio César Pinheiro (@Pinheiro11Julio) August 21, 2022

Que locura, no se juega a nada!! Totalmente dominados por las gallinas!! No puede ser!! @CruzAzul — Julio César Pinheiro (@Pinheiro11Julio) August 21, 2022

Pese a esto, después del partido y del despido de Diego Aguirre, el ahora exentrenador celeste, el exmediocampista brasileño reiteró su apoyo a La Máquina. Que dolor de cabeza!!!! Vamos @CruzAzul no hay tiempo para lamentar, hay que pensar en el nuevo Entrenador y sacar eso adelante! No jugamos a nada de fecha 1 a 10, descobrimos de la peor manera, pero eso sigue!! Vamoooooossss!— Julio César Pinheiro (@Pinheiro11Julio) August 21, 2022

Por otra parte, “Tito” Villa, uno de los artilleros más letales que tuvo el club en los últimos años, soltó varios tweets cortos, con frases como “Nos están cascareando en la cara”, “Históricamente vergonzoso” y “No me jodas (Rafa) Baca”; finalmente, luego del tiempo transcurrido, se soltó a escribir un mensaje más extenso.

“Se puede perder, pero hay formas ¡Lo de hoy es la peor humillación de la historia! Pareciera que nadie entendió qué clase de partido estaban jugando, especialmente usted, señor Diego Aguirre. Es imposible sostener este proyecto con esta goleada, aunado a lo mal que viene jugando Cruz Azul”, manifestó antes de conocer la noticia del despido del director técnico. Se puede perder, pero hay formas!

Lo de hoy es la peor humillación de la historia! Pareciera que nadie entendió qué clase de partido estaban jugando!

Especialmente ud, sr. Diego Aguirre! Es imposible sostener este proyecto con esta goleada, aunado a lo mal que viene jugando CAZ!— Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) August 21, 2022

Finalmente, Carlos Hermosillo, arremetió contra Jaime Ordiales, el ex director deportivo del equipo, a quien señaló como el culpable del “desastre”; aunque también le dio crédito a América por el buen juego que dio.

“Qué bien está jugando el America. La goliza nos la merecemos. Directiva mediocre, el desastre que dejó Ordiales y muchos jugadores que no tendrían que estar en el Cruz Azul. Noche triste para toda la afición azul”, publicó el exatacante. Que bien está jugando el America. La goliza nos la merecemos. Directiva mediocre, el desastre que dejó Ordiales y muchos jugadores que no tendrían que estar en el Cruz Azul. Noche triste para toda la afición Azul.— Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) August 21, 2022

También puede interesarte: