Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de agosto de 2022

LEO

Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención como debe de ser y la que soporte. Siempre firme en tus convicciones, la mayoría de las veces cumples con tus propósitos y siempre buscarás la manera de verte bien, te preocupas mucho por tu cuerpazo criminal, pero es necesario ponerte las pilas y no dejar nada para mañana si puedes verte bien hoy. Nunca esperes que la gente cambie por ti porque solo te decepcionarás, mejor aprende aceptarlas con sus fregados errores. Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Cambia tu forma de ver la vida y busca la manera de ser más positivo en cada una de las cosas que haces. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca.

VIRGO

No tengas miedo a enfrentarte a cambios en el área sentimental, deshazte de todas esas personas que solo te causen conflicto y no te dejen avanzar. No permitas que nadie te detenga en tu paso y no te limites por nada. Iniciar una relación dentro de poco, pero durará muy poco debido a que los celos y los caracteres tan fuerte que poseen ambos no lograrán mantener de pie. En la medida que des recibirás. Cuídate de infecciones y de golpes pues podrías sufrir un golpe. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga, trata de siempre cargar un limón verde en tu bolso o coche para evitar malas vibras y sobre todo accidentes. Un nuevo amor tocará tu puerta y este llegará por medio de una amistad, pon mucha atención pues traerá consigo un chorro de buenos momentos. Momento de comenzar ahorrar porque vendrán gastos de última hora y después andarás con la madre en rastra.

LIBRA

Aléjate de quien te causa estrés. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte. Ya no te sigas engañando a ti mismo, aprende a ver la vida como es y no hacerte ideas vanas. Una amistad del pasado te pedirá perdón por ciertos errores cometidos. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos. A la fregada amores baratos de una hora, no tienes necesidad de eso. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor. Deja que el pasado se vaya y no regrese más. No es momento de mendigar atención, ni cariño, ni amor por nadie, solo enfócate en tus sueños y metas y que lo demás siga su curso.

ESCORPIO

Tu buen corazón no se equivocará al tomar esa decisión que ha esperado tanto. Recuerda el precio que vales y no te bajes de ese nivel por nadie. Recuerda la manera en que has luchado para llegar donde estas, no permitas que ningún wey o vieja te bajen de donde te encuentras, podrían llegar propuestas de mejoras en tu trabajo sin embargo no te apresures y escucha bien antes de aceptar cualquier cosa. Momento de pensar en ahorrar para tener un colchón de dinero para situaciones difíciles que se puedan presentar en los últimos meses del año. Ten cuidado y temor de quienes un día están y otro no, son las peores personas y cuando menos acuerdes pueden darte una puñalada por la espalda. Se podrían alborotar tus calores y tener ganas de sacar a flote tus bajos instintos y pecaminosos deseos sexuales, ten cuidado con eso pues podrías fornicar con quien no debes, recuerda que tú eres muy de enamorarte en una noche.

ARIES

Cambios en tu estado de ánimo, mejoraras en lo económico y comenzarás a planear un viaje. La vida te pondrá pruebas las cuales te harán madurar y darte cuenta el tremendo amor que vive a tu alrededor, recuerda que la vida no es una perra, uno es quien decide como quiere vivir y lo que quiere sufrir. Hay que tener mucho cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, no pretendas cambiar la manera y la forma de ser de las personas tienes que aceptarlas con sus defectos. No dejes de creer en ti y en tus sueños, hay días en que te decepcionas demasiado por comentarios de otras personas sin darte cuenta de que si realmente lo quieres lo podrás conseguir. Podrías requiere regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas. Momentos increíbles se aproximan, tanto golpe te ha enseñado a valorar la vida y lo que tienes. Noticia de ultima hora podría ponerte muy de malas al punto de desquitarte con quien ni la debe ni la teme.

TAURO

Problemas renales o dolores de estómago se presentarán, comenzarás a mejorar en tu alimentación. Cuida tu carácter y no hagas tormentas en vasos de agua, no hay necesidad de llegar tan lejos por cuestiones que pueden solucionarse de la mejor manera. Hay días en que te deprimes demasiado, nos sabes qué camino seguir o qué hacer y eso se debe a que muchos de tus sueños se han ido desvaneciendo, ponte ya las pilas y ve hacia el futuro, pero sin olvidar vivir tu presente. Pagos que realizarás y podrías pasar por un problema económico el cual te podría llevar a pedir préstamos. Cuida tus sentimientos, te estás deprimiendo demasiado sobre todo a la hora de ir a dormir pues por tu cabeza pasan ideas fuera de lugar. Es posible que al final del día te sientas triste y pienses que ya no hay esperanza de seguir de pie, pero si das una vuelta por tu alrededor y por tus sueños sabrás que vale la pena seguir trabajando para consolidar tus sueños.

GÉMINIS

Tu principal problema es que guardas muchos rencores con personas de tu pasado, ya suelta y libérate de todo eso que te ha hecho mucho daño. Grandes amores irán presentándose entre ellos uno de piel aperlada el cual te enseñará a valorar más la familia y no mentir más. Si la persona con la que te encuentras no te acepta como eres next, mucho te ha costado a ti aceptarte con tus defectos y virtudes para permitir que alguien más rechace o no acepte quién eres. Ten presente que hay personas que te envidian demasiado y te envían demasiada mala energía la cual ha repercutido en tu trabajo o tu economía. No vale la pena que sigas menospreciándote o dañándote tú mismo, eres demasiado duro contigo mismo al punto de pensar que no mereces mucho de lo que tienes, relájate, estas en una etapa muy perra en la cual lo que visualices en el amor y en lo laboral se te hará realidad. Muchas oportunidades en el área laboral las cuales aparecerán en pocos días, toma la decisión que mejor te venga.

CÁNCER

Vienen días en los cuales lo principal para ti deberá de ser tu familia, tus sueños y tus metas y hacer a un lado lo que no te permite avanzar y menos ser feliz. Debes darte cuenta de que nadie merece que vivas en el suelo por el o por ella. Amistad se va a casar en poco tiempo sabrás de quien se trata. Un problema muy fuerte podría aparecer en cualquier momento, tendrá que ver con un triángulo amoroso, infidelidad o retraso de un dinero. Grandes amistades retornan y un amor del pasado podría aparecer de nuevo y renacer la llama del amor. Cuidado con lo que sale de tu boca, andarás en un tono demasiado sincero al punto de lastimar con palabras a personas que son importantes para ti. Dale vuelta a la página y aprende a dejar en el pasado todo eso que te daña para que puedas salir adelante. Dios te enseñará el camino correcto a seguir, pero para eso deberás de despojarte con karmas del pasado y con situaciones que han dañado demasiado tu entorno.

PISCIS

En el amor se ven celos, desconfianza inclusive podría existir infidelidad en caso de tener pareja, recuerda una cosa nada es tuyo y nada te pertenece, siempre da lo mejor de ti y si esa persona no lo valora tendrá que pasar a fregarse. No tengas miedo de expresar todo lo que sientes, las personas que te quieren aceptarán tus críticas y las que no simplemente se alejarán. Viaje se comienza a planear. Muchos secretos del pasado saldrán a flote podría perjudicarte algo de eso. Días de muchos cambios en los cuales será importante que mentalices lo que quieres hacer con tu vida y comiences a trabajar en ello. Tu sinceridad estará a flor de piel, haz lo que tengas para superarte y salir adelante, la vida está llena de retos y si te detienes en tu andar arrojar piedras jamás lograrás consolidar absolutamente nada. Déjate de tonterías, no vuelvas al pasado a comer de lo mismo y a volver abrir heridas que ya estaban cicatrizando, manda a volar todo eso que te daña o te afecta, dale vuelta a la página y enfrenta tu realidad.

ACUARIO

Es momento de comenzar a trabajar en lo que deja y no en lo que te apend3ja, solo tienes esta vida para lograr tus proyectos y tus metas Nadie te va a sacar del pozo donde caigas, es momento que seas más fuerte que nunca pues ciertas cuestiones que están por llegar podrían dañarte. Si el amor no te ha sonreído aún date la oportunidad de conocerte más en la soledad para que el día de mañana no te afecte un rompimiento. Recuerda que para tener sexo no se necesita una relación, solo hazlo responsablemente. Ten mucho cuidado con amores del pasado que podrían aparecer y regresar a tu vida en cualquier momento y causarte estrés o dolores de cabeza. No te detengas por nadie y menos en cuestiones y metas personales. No des pie a criticas sin fundamentos, si vas a hablar o a reclamar algo infórmate y ten pruebas en mano antes de tomar la palabra. Un amor muy fuerte aparecerá en tu vida y vendrá mediante red social o mediante una amistad, ten cuidado y no lleves las cosas tan aprisa pues podrías afectar lo que está por nacer.

CAPRICORNIO

Si tienes ya pareja no te confundas y no busques maneras de estarse aporreando mejor busquen momentos para ser felices. Grandes amistades retornan y una de ellas necesitará mucho de tu apoyo. Dos cuestiones que tienen que ver con números 1 y 7 están por presentarse. Cambia de actitud en tu trabajo y haz las cosas de buena gana, algunas veces parece que lo que haces es un sacrificio. Día de planear una salida con amistades o pareja para salir de la rutina. Momento de deshacerte de todo eso que te estorba, tienes muchas posibilidades de ser feliz, pero las has desperdiciado por estar en tu trabajo o poniéndole atención a cosas que no te dejan nada. Sé más light en tu vida y date la oportunidad de dar rienda suelta a tus sueños y deseos. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones. Si dudas de quien tienes ha lado no vale la pena seguir martirizándote. Deja que la vida te sorprenda, pero tú también sorpréndela a ella. Le serán infiel a una amistad y te vas a enterar no sabrás si decirlo o no.

SAGITARIO

Vienen días muy buenos para ti en cuestión sentimental, pon toda la carne en el asador pues si te lo propones podrías lograr algo sólido y duradero. No permitas que un amor del pasado siga fregando tu vida. No tengas miedo enfrentar tus miedos del pasado, sana de todo eso que te hizo daño y no te permitió ser feliz. Cuidado con dolores en articulaciones pues podría ser un aviso de una situación que se estará presentando en tu salud. Vienen días de mucha felicidad y también movimientos en el área de los dineros. Ten cuidado con chismes, ya no estas para esas cuestiones, enfócate en tus sueños y metas y ve por eso que mueve tu vida y tu mundo. Next con lo que no sirve, momento de despojarte de cargas y karmas de tu pasado, si te dañaron ni pex la vida sigue, no gastes tus fuerzas y energías en dañar a esas personas ya el universo se encargará de darles lo que se merecen, si tienes una relación y a esta no se le ve mejoras, haz un cambio en la rutina y en la forma de convivir con tu pior es nada, quizás ahí este la clave.