La directora de casting de la serie “Hannah Montana” aclara el rumor acerca de que Belinda audicionó para el papel principal

Hace unos días salió a la luz que la cantante Belinda estuvo a punto de protagonizar la serie que convirtió a Miley Cyrus en la estrella infantil más famosa del planeta. Sin embargo, se trata tan sólo de un rumor. La directora de casting Lisa London reveló que sólo se consideró realmente a tres candidatas para conseguir el papel: Taylor Momsen, Daniella Monet y la propia Miley.

“Quería que todo el mundo supiera que Belinda, que por cierto es encantadora, nunca estuvo entre las tres finalistas para el papel de Hannah Montana“, explicó London a través de un video de TikTok. Como prueba de ello mostró un documento del proceso de selección que se llevó a cabo entre más de 1,200 actrices, fechado el 6 de mayo de 2005, con los nombres de Miley, Taylor y Daniella.

Aunque perdieron esa oportunidad, estas dos últimas jóvenes acabaron haciéndose con papeles en otras series: Taylor Momsen en “Gossip girl” -como la hermana pequeña de Dan Humphrey, el estudiante poco popular que se enamoraba de Serena van der Woodsen- y Daniella Monet en “Victorious”. Curiosamente Taylor y Miley siguieron caminos muy parecidos; llegado cierto punto de su adolescencia ambas decidieron revelarse contra la reputación de niñas buenas que habían cultivado hasta entonces e hicieron un cambio radical en su imagen que causó conmoción entre sus fans. View this post on Instagram A post shared by Taylor Momsen (@taylormomsen) View this post on Instagram A post shared by Daniella Monet (@daniellamonet)

En el caso de Miley, se trató de una forma de desligarse del personaje que le había dado la fama. La serie siempre trató de difuminar lo máximo posible línea entre la realidad y la ficción, dando a su personaje el nombre real de la actriz y cantante e incluyéndolo en las giras de conciertos que realizaba por aquel entonces, en las que alternaba entre ella misma y su altergo sobre el escenario. View this post on Instagram A post shared by Miley Cyrus (@mileycyrus)

