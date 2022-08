María León, una experta en pole dance, sus movimientos son de infarto

La cantante mexicana María León derrocha sensualidad y demuestra que es una experta en el pole dance con sus movimientos de infarto, que está elevando la temperatura en Instagram.

Y es que la intérprete de 36 años compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde demuestra que maneja muy bien el tubo, donde derrocha sensualidad.

Sus poses, seguramente alborotaron a sus millones de seguidores en Instagram.

María León aprovechó su posteo para promocionar su canción “Así es amar”, la cual forma parte de su gira.

María León derrocha sensualidad en el pole dance

“Así es amar… a veces duele”, escribió la exintegrante de Playa Limbo en su cuenta de Instagram, junto a las fotografías donde demuestra que sabe muy bien moverse en el tubo.

La cantante mexicana ha dicho en diversas ocasiones que el pole dance es una de sus disciplinas favoritas, y se nota por el cuerpazo que tiene.

En las fotos se ve a María León con algunos movimientos de pole dance, vestida muy sexy, donde muestra su abdomen de acero y sus torneadas piernas, lo que ha impactado a sus seguidores.

Se pone de cabeza y alborota a sus seguidores

Durante la rutina que realizó se ve a la cantante mexicana completamente de cabeza, mientras se sostiene con sus manos y una puerta del tubo.

Las imágenes llevan más de 7,000 me gusta y una gran cantidad de comentarios, elogiando su bien formada anatomía.

En otra foto que recientemente compartió la intérprete de “Piérdeme el respeto”, aparece de cabeza y sostenida con sus manos, luciendo solamente su ropa interior, que resalta su bien formado cuerpo.

Presume abdomen de acero

La mexicana también compartió hace unos días una fotografía donde presume su aplanado abdomen, lo cual logra tras intensas jornadas de ejercicio, por eso es una de las famosas consentidas de los internautas. View this post on Instagram A post shared by María León (@sargentoleon)

María León tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram.

También te puede interesar:

–Video: María León incendia Instagram al bailar a ritmo de Rosalía

–VIDEO: María León sufre penoso incidente mientras intenta mostrarse sexy en la playa

–VIDEO: María León revela que un accidente le provocó que su cara se desfigurara