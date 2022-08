Vicente Fox afirma que el México actual es un “desmadre” y que EE.UU. necesita una reforma migratoria para sostener su crecimiento

Exclusiva

El polémico expresidente de México, Vicente Fox Quesada, llamó a los ciudadanos de su país a detener el movimiento político encabezado por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que “Estamos ante un gobierno fallido que no da respuesta y menos en la tarea número uno, que es traer paz”.

En entrevista exclusiva, Fox, quien se mantiene vigente en su faceta de empresario por promover productos hechos a base de cannabis, mencionó que la violencia que azota a México es un tema de gran trascendencia no sólo nacional, sino internacional, pero aseguró la clave para tener esta catástrofe “es legalizar la droga y no solo la marihuana o el cannabis, sino todas las drogas”.

Fox, quien estuvo en Los Ángeles para asistir a la gala de la fundación Harold & Carol Pump, fue entrevistado por Ricardo López Juárez, Araceli Martínez Ortega y Armando Varela, periodistas de La Opinión.

México y EE.UU., una relación estrecha y necesaria

“Hoy tenemos un pésimo gobierno en México. Nos tocó hoy tener el peor presidente quizá de todos los tiempos y Estados Unidos tuvo en ese señor (Donald) Trump que fue un “chivo en cristalería”, que causó tanto daño con su soberbia y su egolatría”, sin embargo, aclaró que las relaciones entre personas, negocios y organizaciones de la sociedad civil es fuerte.

“Particularmente por nuestros queridos paisanos aquí en los Estados Unidos. Esos héroes les llamo yo, que admiro y respeto; siempre he querido estar muy cerca de ellos”, enfatizó.

Bajo ese contexto, Fox no escondió su llamado, principalmente al gobierno de Joe Biden, de impulsar una reforma migratoria, misma que dice estuvo cerca de caminar antes del fatídico 2001.

“Todos recordamos aquel triste día de septiembre 11 donde, fue tan brutal, el impacto que cambió casi todo cambió en el mundo y recuerdo con el presidente (George) Bush unas palabras que el me dijo. Cuando yo le hablé primero para mostrar nuestro sentimiento por ese terrible día, él me dice Vicente, todo cambió a partir de hoy, y particularmente las prioridades de atención del gobierno de los Estados Unidos”.

“Hoy voy a dedicar mi administración a combatir el terrorismo, a luchar contra esa lacra y ese problema y por tanto, nuestra relación comercial, nuestra tema de migración, pasa a segundo término. Ustedes saben, cuatro días antes, septiembre siete, yo estuve en visita oficial aquí a Washington, en los Estados Unidos, invitación del presidente Bush, pero también tuve tres días de reuniones con comisiones relacionadas con el tema de migración. Estábamos a punto de cerrar el acuerdo tanto con el Congreso como con la administración Bush. Esa cercanía estuvo a punto de cristalizar en una reforma total migratoria muy benéfica para Estados Unidos, muy benéfica para México”, recordó.

Bajo ese contexto, Vicente Fox insiste que la necesidad de la reforma migratoria es aún vigente, “Estados Unidos necesita del trabajo, de la dedicación, de la productividad de estos mexicanos que vienen aquí a hacer una gran contribución. Y a México le conviene poder dar a su gente oportunidades internacionales bien pagadas, como sucede en eso. Entonces es ganar, ganar. Y Canadá pues es lo mismo, mismo tema y mismo trato. Entonces la migración desgraciadamente desde esa fecha hasta ahora no ha quedado resuelta formalmente en leyes, en iniciativas. Yo sigo luchando por eso, para que eso suceda algún día”.

México vs populismo

Alejado de los puestos políticos, el exmandatario realiza una radiografía de México y su entorno electoral, rumbo al 2024.

“Yo creo que hay dos formas de tener reconocimiento y popularidad. Una es con resultados, con buena administración y otra es ser hablador, ser populista, engañar, mentir. (Con López Obrador) tenemos a un presidente sumamente hábil, y todos los días está tres horas en la televisión contando cuentos, diciendo a veces cosas entretenidas, otras veces hablando dramáticamente en contra de periodistas, de gente de trabajo”.

“Ha descalificado a la clase media, ha descalificado al Instituto Electoral, ha descalificado a todos mundo y el único que ha calificado es el ejército. Entonces ha puesto el país en manos del ejército. Y eso es peligroso, muy peligroso. La historia nos cuenta constantemente de que un presidente dictador autoritario, con un ejército que está a su disposición, termina con la democracia, termina con las libertades, termina con las clases medias, termina con el sistema educativo. Eso es exactamente vive México y me da dolor y pena decirlo”.

“Esto es una tendencia en el mundo entero, el populismo en muchos países. Ahí tienes España y tienes varios países en Europa, muchos ahora en Latinoamérica, en Colombia, en Perú. Aún Chile está pasando de ser socialdemócrata a ser un enredo… Entonces tenemos un problema. Yo pienso que lo que viene adelante es una nueva forma de hacer democracia y hacer gobierno. Y que vienen gobiernos híbridos, gobiernos de coalición, gobiernos donde hagamos a un lado la ideología. Pongamos eso en el baúl del pasado y contratemos gobiernos que dan resultados, que dan resultados contantes y sonantes, que le dan empleo a la gente, que le dan escuela a los hijos de los padres de familia, que te dan un medio ambiente protegido, que te dan infraestructura para que como personas podamos crecer”, insiste.

Hoy México no puede parar el narcotráfico: “el país es un desmadre”

Bajo la filosofía de que un gobierno no debe de meterse en la vida de las personas ni dictarle sus conductas a menos que esté afectando a terceros, Vicente Fox es una de las voces más insistentes en la legalización de ciertas drogas, como la marihuana, con el objetivo de acabar con el mercado negro, sin embargo, admitió que actualmente México no sólo está lejos de ese debate, sino no existen condiciones para proponer tal cosa.

“Primero te confirmo el país es un desmadre, un absoluto desmadre. No hay gobierno. Es como se dice en el argot internacional, un gobierno fallido, un gobierno que no da respuesta y menos en la tarea, número de un número uno, de un gobierno que es traer paz, tranquilidad, vencer la violencia. Esa es la manera de decirlo”.

“Un país que tiene abajo de 10 delitos por cada 100,000 habitantes está en buenas condiciones, vive bien su gente, hay seguridad y está garantizada la tranquilidad. Arriba de diez empiezas a caer en la trampa de la violencia, la sangre, los homicidios, los crímenes, los robos, los asaltos. México su mejor momento en toda la historia fue en el año 2006 (último de la administración de Fox), nueve delitos por cada 100,000 habitantes”.

“(Felipe) Calderón se pone la gorra militar, levanta el avispero, le da de golpes al panal de las avispas y sólo un año después de nueve pasamos hasta 30. O sea, se triplicó el índice de criminalidad hoy con López Obrador y su política de “Abrazos, besos”, “te quiero mucho Chapo Guzmán”… estamos en 40 delitos por cada 100,000 habitantes. Entonces no funciona el garrote, tampoco funciona la zanahoria de López Obrador con la cual pretende enganchar a los criminales a que lo respalden”, compartió.

