México se ha convertido en un destino para mujeres de EE.UU. que buscan alternativas médicas para abortar

El 24 de junio pasado, Estados Unidos dio un retroceso de 50 años con respecto a los derechos de las mujeres, luego de que la Corte Suprema anulara el marco legal Roe vs. Wade, tras el cual se pierde el derecho para abortar y los estados del país están en libertad de reducir o prohibir el procedimiento.

Ante dicha resolución, las mujeres buscaron opciones para recibir atención médica reproductiva convirtiendo a México en un destino para solicitar ayuda, información, medicamentos y en algunos casos atención para abortar.

La decisión de la Corte Suprema transformó el panorama de la salud reproductiva de 36 millones de mujeres, según una investigación de Planned Parenthood, quienes al verse en esta situación salieron a manifestarse para protestar por sus derechos a elegir.

Después del fallo de la Corte Suprema, 13 estados cerraron toda posibilidad a tener un aborto legal, los cuales son: Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming.

Otros cuatro estados, Alabama, Arizona, Florida y Wisconsin también se unieron a la nueva ley que no les permite a las mujeres decidir sobre sus cuerpos.

Después de estas acciones por parte el gobierno, algunas organizaciones en México se han visto involucradas en la decisión de la Suprema Corte por la anulación de Roe vs. Wade, porque han recibido llamadas de auxilio por parte de mujeres estadounidenses que necesitan de sus servicios.

Más pacientes en México

Sandra Cardona fundadora de la Asociación “Voces de mujeres en acción”, quienes operan desde hace seis años con sede en Nuevo León, tiene tres proyectos; la red “Necesito abortar”, “Violencia sexual” y “Violencia digital”.

Cardona platicó con este diario con respecto a las mujeres que se han acercado para pedir el servicio médico de reproducción.

“Desde que anularon Roe vs. Wade, por supuesto que se incrementó el número de pacientes, ya que nos buscan por redes sociales, hemos llegado a tener más de 100 mujeres. Al poco tiempo que hubo el fallo en la Corte Suprema hasta 70 mujeres viajaron”, compartió Cardona.

Además de las mujeres que buscan la ayuda vía telefónica o han viajado para poder recibir medicamentos o tratamientos, “Voces de mujeres en acción” ha realizado alianzas con las que ha podido tender la mano a las vecinas del norte.

“Hace dos semanas estaban programadas dos niñas que tenían planeado viajar de EE.UU. a México, una de 9 años y la otra de 13, porque buscaban ayuda de servicio médico para realizarse abortos legales, ya que en sus estados les negaron el servicio”, expresó Sandra Cardona.

Las formas de operan varían, pero incluso en algunos casos deben optar por opciones sobre cómo entregar medicamento en forma legal en EE.UU.

“La organización tiene alianzas por lo que una compañera viajó a sus ciudades para entregarles el medicamento que es legal para tener un aborto seguro, pero no queremos hacerlo más grande, porque nos preocupa que les quieran decir o hacer algo, por todo lo que está pasando en EE.UU. con relación al tema”, agregó.

El 8 de julio, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para reforzar las medidas que protegen el acceso al aborto y a los anticonceptivos en el país describiendo la decisión del fallo como, “terrible, extrema y totalmente equivocada”.

“Déjenme decirles algo desde el principio: esta no fue una decisión impulsada por la Constitución”, dijo el presidente antes de anunciar las medidas, que incluyen protecciones al acceso a medicamentos abortivos.

Un mes después, el presidente firmó una segunda orden ejecutiva en la que pide al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que considere usar Medicaid para pagar los gastos de las mujeres de EE.UU. que busquen cruzar las fronteras estatales para abortar.

La orden también recalca que los hospitales y proveedores en los estados donde el aborto es legal deben brindar atención médica a las pacientes que se presenten en una sala de emergencias con una afección médica urgente y la cual incluye la interrupción de un embarazo.

Una opción desde hace 15 años

La Fundación Marie Stopes con sede en la Ciudad de México y presencia en varios estados mexicanos, explicaron a través de una entrevista que el aborto es legal desde hace 15 años en el país.

Además, la Suprema Corte de México, dictaminó el año pasado que la penalización hacia las mujeres es inconstitucional.

La directora de MSI, Aracely López Nava expresó que la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. es una noticia desafortunada para las mujeres porque siempre las más vulnerables serán las más afectadas.

Nadie "prefiere" abortar que cuidarse. Nadie aborta porque "le da la gana".

Los anticonceptivos fallan, la violencia sexual existe y falta educación sexual de calidad.

Seamos empátic@s y respetemos.✨ — FUNDACIÓN MARIE STOPES MÉXICO (@MarieStopesMex) August 18, 2022

“Es muy desafortunado para nuestras vecinas en EE.UU. porque siempre son las mujeres con más vulnerabilidad las afectadas, porque tal vez algunas podrán viajar, pero no todas podrán moverse de un lugar a otro. Es una noticia triste y pensar que por más de 50 años en este tema EE.UU. era el ejemplo a seguir y ahora en México es lo contrario”, compartió López Nava.

Marie Stopes es una fundación sin fines de lucro, la cual se maneja a través de proyectos sociales con los cuales apoyan a las mujeres que tomaron la decisión de abortar por cuestiones médicas o porque fueron abusadas sexualmente.

“Hasta el momento hemos recibido llamadas de asociaciones que apoyan a mujeres en EE.UU. como por ejemplo de Arizona para hacer una alianza con el fin de que las personas que deseen recibir atención médica reproductiva puedan viajar a nuestra clínica que se encuentra en Tijuana”, compartió la directora de MSI.

En la Fundación Marie Stopies reciben a las mujeres hasta con 12 semanas de gestación para interrumpir el embarazo. La atención es profesional y lo más importante es que tanto la intervención como medicamentos y tratamientos de control sexual son legales en México.

“México podría ser un destino médico para el aborto, aunque uno de los problemas que me dijeron en relación con la frontera entre Estados Unidos por el lado de Texas y México es que las estadounidenses requieren de pasaporte para cruzar al lado mexicano y considero que esa es otra barrera para las texanas donde el derecho del aborto tiene restricciones desde hace mucho tiempo”, explicó Aracely López Nava.

Para finalizar, López confirmó que el aborto en México está despenalizado y la mujer que quiera interrumpir su embarazo por voluntad lo puede hacer. Si fueron violadas ya no es necesario presentar una orden judicial, con su palabra es suficiente para que cualquier clínica le brinde el servicio médico.

El acceso al aborto digno y seguro es esencial para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres. 💚✨



Conoce nuestras ubicaciones:

📍 https://t.co/A4fZS1aQYn pic.twitter.com/qMLfUL6FGy — FUNDACIÓN MARIE STOPES MÉXICO (@MarieStopesMex) August 16, 2022

Con respecto a los anticonceptivos, un tema que también es de suma importancia para la prevención de embarazos, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que protegería el acceso a los anticonceptivos en todo el país con 228 votos a favor y 195 en contra.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recibió una solicitud para que una píldora anticonceptiva pueda ser vendida en EE.UU. sin receta médica, poniendo así el acceso a la anticoncepción.

“Muchas de las estadounidenses que nos han llamado no están embarazadas, pero les preocupaba dónde conseguir los medicamentos para evitar un embarazo no deseado”, comentó Sandra Cardona de “Voces de Mujeres en Acción”.

Así que la organización ha creado un sistema para orientarlas y brindarles la ayuda directamente.

“Les decimos que si desean evitar embarazarse o si llegarán a resultar embarazada, nos pueden hablar y buscaremos la forma de hacerles llegar lo que necesitan para tener un aborto seguro, así como la prevención de este”, acota Cardona.

A pesar de que cada día existen más estados que comienzan a penalizar el aborto como es el caso de Indiana, donde se aprobó la primera ley que prohíbe casi totalmente el aborto, Kansas fue el ejemplo en relación a preservar el derecho al aborto luego de realizar unas votaciones con una participación histórica, siendo la primera prueba electoral en EE.UU. del derecho al aborto.

La niña de Ohio

Uno de los casos que escandalizó a la sociedad fue cuando una niña de 10 años de Ohio que fue abusada sexualmente por un hombre de origen hispano quedó embarazada, pero no pudo recibir atención médica porque el aborto ya era ilegal en su estado.

La niña se vio obligada a viajar a Indianápolis para acudir en busca de servicio médico con Caitlin Bernard, ginecóloga y obstetra quien le practicó un aborto.

“Creo que están tapando el problema con un aborto, aquí la gravedad se define que es una niña de 10 años violada. Tuvieron que viajar para que le practicaran un aborto, pero la niña va a regresar al mismo entorno, al mismo lugar donde un violador le arrebató su inocencia, su niñez, no un bebé”, puntualizó Pilar de Pasos por la Vida.

Para Sandra Cardona de Mujeres en Acción, el caso de la menor de edad fue terrible, porque violentaron sus derechos humanos al negarle la atención médica.

“Están violentando los derechos humanos de esa niña de tan sólo 10 años al prohibirle una reparación del daño. Al negarle el servicio médico en su estado y la estaban condenando a tener un hijo por una violación. Yo estoy súper en contra de eso”, expresó.

Hasta el momento, las mujeres estadounidenses siguen buscando la forma de tener atención médica reproductiva ya sea para recibir medicamento para evitar embarazo o para que les practiquen un aborto.

La postura conservadora

Los que se unen a esta lucha, pero para celebrar la anulación Roe vs. Wade son los grupos pro-vida en EE.UU. que también han buscado preservar el derecho de la concepción y no buscar como única solución matar a un ser inocente.

“EE.UU. suele ser el hermano mayor y Latinoamérica copia todo o los seguimos en lo que hacen y si sucedió allá ahora que todos sigamos su ejemplo”, dijo la fundadora de “Pasos por la Vida”, Pilar Rebollo. “En México despenalizaron el aborto desde algunos años, pero creen que con eso ya son los derechos de las mujeres, pero realmente no se hace nada para nuestra protección”.

Rebollo fundó “Pasos por la Vida” desde hace más de diez años y tienen alianzas con otras asociaciones con el objetivo de brindarle a las mujeres información y apoyo a través del Proyecto Isabel en donde se le da soporte a la mujer embarazada para recibir la maternidad con amor y respeto. Pasos por la vida se complace en anunciarles, que se ha revocado el supuesto derecho al aborto en Estados unidos.



A trabajar y a perseverar, sí se puede SALVAR LAS DOS VIDAS!#RoeOverturned #RoeRevocado pic.twitter.com/FQSlSL8rmQ— Pasos por la Vida (@pasosxlavida) June 24, 2022

“Somos la generación después de Roe vs. Wade y se tiene que seguir trabajando, porque te voy a decir un ejemplo, cuando las empresas norteamericanas salieron diciendo que iban a patrocinar los abortos de sus trabajadoras eso está totalmente invertido de lo que es pro-mujer”, dijo Pilar en entrevista.

La activista conservadora cuestionó el apoyo para abortar, pero no para ayudar a las madres.

“Para las empresas es más fácil pagar un aborto que mantener a una madre o financiar un tiempo de maternidad, entonces ¿Dónde está el supuesto derecho a la mujer? Algunas empresas tienen la ideología que las mamás no rinden igual, a mí me pasó me corrieron donde trabajaba porque tenía hijos”, lamentó.