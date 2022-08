MLS: Mexicoamericano Brandon Vázquez extendería su contrato con el FC Cincinnati

Con una participación correcta dentro de la actual temporada de la Major League Soccer, el mexicoamericano Brandon Vázquez ya se estaría ganando la extensión de su contrato con el FC Cincinnati, pues según los reportes dados a conocer en Estados Unidos el mismo ya habría recibido un nuevo documento a firmar.

Recientemente se supo que el mismo ya habría firmado una extensión de contrato con el conjunto de Cincinnati, lo que se traduce en un tiempo valido para continuar vinculado con la franquicia hasta 2025, pero con una opción de extenderlo a 2026.

Por su parte, el portal de la MLS ya da esto como hecha dicha ampliación de contrato, aunque no se ha visto un comunicado oficial por parte del conjunto, que de ser así, estaría próxima a llegar para toda la afición del conjunto y para los seguidores de Brandon Vázquez.

Así marcha Brandon Vázquez en la MLS con FC Cincinnati

Aunque en el último partido el jugador no pudo anotar, en la visita de Cincinnati a New York Red Bulls que terminó en empate a un tanto, Vázquez se encuentra en la tercera posción en la tabla de goeladores de la MLS 2022 con 15 tantos, igualando con Jesús Ferreira, y por detrás de Sebastián Driussi (18) y Hay Mukhtar (16), dejando más que claro que tiene un buen fútbol y mucha calidad en sus pies. Flying home with a point. pic.twitter.com/TKs3WtThtV— FC Cincinnati (@fccincinnati) August 21, 2022

Cómo marcha Cincinnati en la MLS

En estos momentos, el conjunto de Cincinnati está intentando clasificar por primera vez en su historia a los Playoffs de MLS, lugar donde ya está el LAFC de Carlos Vela. En la actualidad, están la novena posición con 34 puntos en la Conferencia Este, a una unidad del séptimo puesto Columbus Crew.

