Malas noticias para Orlando City: Alexandre Pato pasará por el quirófano y estará fuera de acción en la MLS

El brasileño Alexandre Pato, delantero del Orlando City, se someterá a una operación de rodilla en Brasil y empezará allí un proceso de rehabilitación que le mantendrá de baja un tiempo indefinido, informó este domingo su equipo en un comunicado.

“La operación se realizará el 9 de septiembre y el proceso inicial de recuperación tendrá lugar en Brasil”, se lee en el comunicado facilitado por el equipo del colombiano Óscar Pareja.

Pato, de 33 años y exdelantero del Villarreal, Milan y Chelsea, entre otros, se lesionó en la rodilla derecha el pasado 13 de agosto contra los New York Red Bulls.

Orlando City SC Forward Pato to Undergo Knee Surgery. — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 21, 2022

Es una nueva lesión para el brasileño, que a lo largo de su carrera ha sido frenado por una larga serie de problemas físicos, tanto a nivel muscular como a nivel de ligamentos.

“Pato es muy competitivo y estamos tristes por verle sufrir esta lesión. Pero sabemos que trabajará duro para volver a la cancha aún más fuerte”, dijo el director general del Orlando, Luiz Muzzi.

Pato ya se había perdido 26 partidos el año pasado por otra operación de rodilla, estando de baja de mayo a octubre. We are all with you, @Pato, and hoping for the best during your recovery. 💜 #DaleMiAmor pic.twitter.com/CChqIh1P1o— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) August 21, 2022

