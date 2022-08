Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. comandaron la aplastante victoria del PSG ante Lille

Sin rivales de peso en la Ligue 1, el París Saint-Germain se dio su tercer paseo del curso frente al Lille (1-7), incapaz de frenar el vendaval del equipo dirigido por Chritophe Galtier impulsado la buena salud del tridente Messi-Mbappé-Neymar, autor de seis de los siete tantos del cuadro parisino.

El Lille, un rival con cierta relevancia histórica, podía haber sido la primera prueba de fuego para el PSG, que después de golear 0-5 al Clermont y 5-2 al Montpellier, esperaba algo más de resistencia en el Estadio Pierre-Mauroy. Sin embargo, se encontró con todo lo contrario.

Mbappé tardó ocho segundo en anotar. Su equipo sacó de centro y, tras dos toques, Messi recibió la pelota, la acarició y desde el centro del campo mandó un pase majestuoso a su compañero. Mbappé, sólo ante Jardim, apostó y triunfó con una sutil vaselina para igualar el récord de Michel Rio, que en 1992, cuando marcó un tanto para el Caen al Cannes, estableció ese registro como el más rápido de la historia de la Ligue 1.

Tras el pase a Mbappé, Messi marcó su gol con uno de sus clásicos zurdazos tras una combinación con Bruno Mendes que terminó con la pelota cerca del palo izquierdo de la portería de Jardim. Su tanto llegó a la media hora, después de un carrusel de oportunidades del PSG que, antes del descanso cerró el partido con un tanto de Achraf Hakimi a pase de Neymar y otro del brasileño tras asistencia de Messi.

❤️ 𝗠 𝗘 𝗥 𝗖 𝗜 💙 pic.twitter.com/I93YNkM4mZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2022

Con el choque resuelto al descanso, el tridente no tuvo piedad y siguió con su propia degustación. No levantó el pie del acelerador y para el quinto, Mbappé se lució con un gran amago que despistó a toda la zaga del Lille y que terminó con la pelota en los pies de Neymar. El brasileño, a placer, no perdonó y selló su doblete.

A los dos minutos respondió Bamba con un tanto anecdótico para el Lille que tampoco frenó la ansiedad de su rival. El rodillo siguió en marcha en el Estadio Pierre-Mauroy y Mbappé echó el cierre con otros dos tantos, ambos a pase de Neymar, con los que atemorizó a Europa con los números de un tridente avasallador.

En sólo tres partidos, Mbappé suma cuatro tantos, Messi tres tantos y el mismo número de asistencias y Neymar cinco goles y seis pases de gol. Cifras espeluznantes para temer a un equipo que en Francia no tiene rival y ya es líder en solitario con nueve puntos y dos de ventaja sobre el Marsella.

✅✅✅ Le Paris Saint-Germain s’impose très largement à Lille et signe un troisième succès en trois matches de #Ligue1



⚽️⚽️⚽️ @KMbappe

⚽️ Leo Messi

⚽️ @AchrafHakimi

⚽️⚽️ @neymarjr #LOSCPSG I 🔴 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 🔵 pic.twitter.com/d3heQrnHgI— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2022

