No es en el ‘Big Six’: Keylor Navas se acerca a la Premier League con este importante equipo

La Premier League tiene grandes equipos inscritos en su torneo, en donde está el conocido ‘Big Six‘, selecto club donde está lo mejor de lo mejor, tal es el caso de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham.

Sin embargo, ahora el portero de la Selección de Costa Rica dejaría atrás al París Saint-Germain, conjunto en donde perdió toda continuidad dentro de las canchas tras ver la llegada del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, elemento que le quitó toda oportunidad de brillar dentro de la competencia francesa, podría salir del equipo para llegar a la Premier League, aunque no a uno de los equipos mencionados.

Según la información que se ha dado a conocer desde Inglaterra, se nos indica que el West Ham tiene entre sus objetivos la llegada de Keylor Navas, por lo que tendrá que competir contra el Napoli por su fichaje. “West Ham es quien tiene la ventaja (…) Los Hammers están dispuestos a pagar a Navas un salario superior al que ofrece el Nápoles”, expresó el rotativo inglés.

Solo el tiempo nos dirá si el guardameta que quedó campeón con el Real Madrid no solo en España, sino también en una de las competencias más importantes de Europa, la UEFA Champions League, podrá salir del PSG para aterrizar en la Premier League, torneo considerado por muchos como la más exigente dentro del viejo continente.

Keylor Navas y la posible competencia interna que tendrá en el West Ham de la Premier League

Aunque en teoría Navas saldría del PSG por falta de minutos, el equipo al que llegaría, West Ham, no le entregaría los tres postes tan fácil, pues en la actualidad posee al experimentado Lukasz Fabianski como el portero titular.

Además, Alphonse Areola fue una de las recientes contrataciones realizadas por la directiva de los Hammers, por lo que la disputa por la titularidad en el arco no será fácil para el tico que también tiene oferta de trabajo en Italia con el Napoli. View this post on Instagram A post shared by Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

