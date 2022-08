Muere la actriz Anabel Gutiérrez, ícono del cine mexicano y mamá de “La Chimoltrufia” en ‘Chespirito’

La actriz Anabel Gutiérrez falleció el domingo 21 de agosto a los 89 años dejando un legado en las pantallas mexicanas con una amplia trayectoria que inició en la Época de Oro del cine mexicano, además de participar en varias telenovelas, así como una importante faceta de comediante en la que será recordada por su papel de “Doña María Espotaverderona Torquemada“, madre de ‘La Chimoltrufia’ en el programa ‘Chespirito’.

Anabelle Rafaela Gutiérrez Aicua nació 19 de septiembre de 1932 en Ciudad de México. Inició su carrera a los 16 años en el cine, filmando más de 40 películas entre las que se encuentra “Escuela de vagabundos” en 1955, donde llegó a compartir créditos con Pedro Infante; su nombre también brilló en cintas como “Muchachas de Uniforme” y “Las aventuras de Pito Pérez”, entre muchas otras.

Pero fue gracias a la belleza que poseía y el inigualable talento lo que la llevó a recibir la invitación para participar en programas de televisión, así como una decena de telenovelas como ‘Primer amor… a 1000 x hora’ y ‘Vivan los niños’. Su última aparición en pantalla chica fue en el año 2007 en ‘Lola, erasé una vez’ al lado de Eiza González.

Durante su exitosa faceta de comediante, uno de los papeles por lo que será gratamente recordada es por haber formado parte del elenco de ‘Chespirito’, programa cómico mexicano creado por Roberto Gómez Bolaños en el que dio vida a “Dona María Espotaverderona Torquemada”, mamá de la “Chimoltrufia”, papel interpretado por Florinda Meza.

Uno de los primeros en confirmar tan lamentable pérdida para el gremio actoral fue el periodista José Luis Arévalo, sobrino de la actriz, quien compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, falleció la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. QEPD… siempre te recordaré!”, escribió a través de Twitter.

Por su parte, La Asociación Nacional de Intérpretes lamentó el fallecimiento de Anabel Gutiérrez con un mensaje publicado a través de sus redes sociales oficiales.

"A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias", se lee en el breve comunicado.

A la Primera Actriz Anabel Gutiérrez le sobreviven sus tres hijas: Anabel, María de Lourdes y Amairaní. Entre las personalidades del mundo del espectáculo que forman parte de su familia también se encuentra Macarena García.

