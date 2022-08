“Sentimos vergüenza”: Jesús Corona y sus disculpas con la afición de Cruz Azul tras la aplastante derrota ante Club América

La goleada del Club América sigue haciendo estragos en Cruz Azul, tanto así que ahora Jesús Corona, guardamenta del equipo cementero se tomó unos instantes para hablarle a la afición del equipo, dejando claro que se sientes avergonzados por el resultado obtenido en la Jornada anterior.

Además, el guardameta, desde su camioneta a las afueras de las instalaciones del equipo, admitió toda la impotencia que siente, pues según él la institución no merece este tipo de resultados.

Para finalizar, el guardamenta suplente del conjunto cementero dejó claro que esa es una situación que se escapa de sus manos, y aunque no juega de titular, respeta la decisión que toma el entrenador en jefe del equipo, el cual fue echado del equipo tras la goleada propinada por el cuadro americanista.