Usuarios se burlan de apariencia de Mark Zuckerberg en metaverso

El CEO de Meta Mark Zuckerberg compartió recientemente una foto en su cuenta de Facebook anunciando el lanzamiento de Horizon Worlds, su plataforma en línea de realidad virtual, en Francia y España.

“¡Hoy lanzamos Horizon Worlds en Francia y España! Espero ver a la gente explorar y construir mundos inmersivos, y pronto llevar esto a más países”, dice la publicación.

Sin embargo, la imagen que el multimillonario tecnológico compartió, donde aparece parado delante de la Torre Eiffel dejó mucho que desear y desató de inmediato una ola de comentarios negativos y burlas sobre calidad de la imagen.

Un usuario compartió en Twitter una imagen comparativa de la comunidad virtual llamada Second Life, de 2007, y otra de la imagen de Zuckerberg, insinuando que el juego de simulación de hace 15 años tiene mejor calidad que la imagen del 2022.

Second Life 2007. Metaverse 2022. pic.twitter.com/2JByEzk5eL — Andres Guadamuz (@technollama) August 17, 2022

Otro usuario comparó la foto virtual de Zuckerberg con el videojuego Quake de 1996. “El Metaverso de Zuckerberg luce peor que lo que Quake hizo en 1996”, dijo.

Mark Zuckerberg’s Metaverse looks worse than Quake did in 1996. pic.twitter.com/kjs80Yn6Px — Secretary of State for Socially Uncaring Health (@HUncaring) August 17, 2022

Otro usuario comparó la imagen con la de un videojuego de la franquicia The Legend of Zelda de 1998. “Solo mira qué tan lejos hemos llegado en 24 años…Esto es realmente el futuro”, dijo. Just look at how far we’ve come in 24 years. Mind blowing to behold. This is truly the future. pic.twitter.com/8BjSRZb4eD— Josh Johnson (@secondfret) August 17, 2022

Ante las reacciones negativas de varios usuarios de las redes sociales, Mark Zuckerberg subió días después un nuevo avatar. En otra publicación dijo que la primera fotografía era muy básica y dijo que se lanzó con prisa para anunciar el lanzamiento en Francia y España.

“Los gráficos de Horizon son capaces de hacer mucho más, incluso en auriculares, y Horizon está mejorando muy rápidamente”, dijo.

En los últimos meses se ha creado gran expectación por el metaverso de Zuckerberg, al grado que inversionistas no han dudado en pagar millones de dólares para adquirir inmuebles virtuales, pese a que no son tangibles.

El año pasado los precios de las tierras se dispararon con ventas de propiedad digital que alcanzaron los $500 millones de dólares. Esta tendencia podría empujar a que la industria de bienes raíces virtuales sea un mercado de $5,000 millones para el año 2026.

Previamente Zuckerberg dijo que el metaverso representa una “gran oportunidad” por diversas razones y dijo que cree que el desarrollo de plataformas de metaverso “desbloqueará” cientos de miles de millones de dólares, sino billones con el tiempo”.

Te puede interesar:

– Bienes raíces en el metaverso: ahora puedes obtener una hipoteca para comprar un terreno virtual

– Walmart muestra interés por entrar al negocio de las criptomonedas y metaverso

-Metaverso inmobiliario: El nuevo furor de comprar terrenos digitales, que solo existen en internet