Vacuna contra la gripe: cuándo es el mejor momento para aplicarla

Aunque la gripe tiene la reputación de ser leve, ese no es el caso para muchas personas y por ello es importante conocer que esta enfermedad cobró 52.000 muertes al año entre 2010 y 2020.

Según el Dr. Bert E. Johansson, experto en vacunas de la Asociación Médica Nacional Hispana, los casos de gripe disminuyeron cuando se exigió que las personas usaran máscaras. Sin embargo, es probable que ese no sea el caso este año, ya que esos mandatos no están vigentes en la mayoría de los espacios públicos.

Además, vacunarte contra la gripe no solo te protege a ti, sino que protege a quienes te rodean. Si bien puedes experimentar un caso leve de gripe, eso no significa que quienes te rodean tengan la misma suerte.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe cada temporada, por ello, recomiendan vacunarse contra la influenza tan pronto como esté disponible en su comunidad.

“La gente, desafortunadamente, se ha acostumbrado a decir que es solo gripe”, dijo Johansson, pero “la influenza es mortal” y “tiende a matar a jóvenes y ancianos”, junto con personas con enfermedades como asma y EPOC.

“Hubo algunos estudios realmente excelentes que muestran que cuando vacunas a los niños, disminuyes la probabilidad de influenza en los ancianos”, dijo. “Le digo a la gente, ‘no necesariamente lo consigas para ti, consíguelo para tu abuela o tu abuelo’”.

Hay temporadas del año en que aumenta el contagio de gripe

Aunque la gripe está latente durante todo el año, aumenta en octubre y noviembre. Luego alcanza su punto máximo en febrero, explicó. Por lo tanto, es vital asegurarse de estar protegido para cuando los casos comiencen a aumentar, lo que significa vacunarse a partir de septiembre para que tu cuerpo tenga tiempo de desarrollar inmunidad.

Di que no lo consigues en septiembre. Johansson luego sugirió que apunte al menos a fines de octubre. Pero en general: cualquier momento es bueno para vacunarse contra la gripe en lugar de no vacunarse en absoluto.

Si bien puede ser preferible hacerlo más temprano en la temporada, “si tiene la oportunidad de obtenerlo en diciembre, hágalo”. De cualquier manera, usted está contribuyendo a la protección contra la gripe de su comunidad y también se está cuidando a sí mismo.

Puedes vacunarte contra la gripe y el Covid al mismo tiempo

Si bien puedes vacunarte contra la gripe cuando reciba su próximo refuerzo de COVID, Johansson reiteró que las personas deben vacunarse contra la gripe siempre que esté disponible. Él espera que la vacuna contra la gripe esté disponible antes del refuerzo COVID actualizado.

